【「MAJOR」第13巻まで24時間限定無料公開】5月20日12時より開始

小学館は、コミック配信サービス「サンデーうぇぶり」にてマンガ「MAJOR」第13巻まで24時間限定無料公開を5月20日12時より開始した。

今回の無料公開キャンペーンはMLBのロサンゼルス・ドジャースに所属する大谷翔平選手が第13号ホームランを記録したことを記念してもの。

「MAJOR」は満田拓也氏による野球漫画。主人公・茂野吾郎がメジャーリーガーを目指すサクセスストーリーとなっている。無料公開では小学生編までが描かれている。

