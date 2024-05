5月18日(土)、埼玉ベルーナドームにてWANIMAを対バンに迎え、大成功で初日を終えた『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』。2日目の5月19日(日)も埼玉ベルーナドームにて行われ、この日の対バン相手は日本HIP HOP界のクイーン・Awich、ジャンルを越えた一夜となった。

琉球三線の音が会場に響き、沖縄のカルチャーを象徴する演出と共にステージに現れるAwich。ソロでの歌唱、ダンサーを従えたパフォーマンス、そして続々と客演ラッパーが登場するなど、Awichだけが魅せられる「色」で観客を魅了した。

Awich Photo by Kosuke Ito

続いてONE OK ROCKの登場と同時に会場の熱気は最高潮に。MCではAwichのライブを絶賛するTaka。1曲1曲パフォーマンスする度に大きな盛り上がりが起こり、ファンの興奮が一気に頂点へ向かう中、「Please welcome Japanese Hip Hop Queen”!」というTakaのコールにAwichがステージにサプライズ登場し、貴重なコラボレーションが実現した。

2日間ベルーナドームでの『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』は大盛況のうちに幕を閉じた。来週は大阪京セラドームにてVaundyとの対バンライブも実施する。