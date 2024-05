【15周年記念 Devolver Digital パブリッシャーセール】開催期間:5月24日まで(タイトルによって異なる)

Devolver Digitalは、PCゲーム配信プラットフォーム「Steam」にて、「15周年記念 Devolver Digital パブリッシャーセール」を5月24日(タイトルによって異なる)まで開催している。

本セールは、Devolver Digitalが発売する一部タイトルを対象としたセール。Steam内レビューが圧倒的好評のデッキ構築型ローグライトパズル「Inscryption」や弾幕シューティング系ダンジョン探索「Enter the Gungeon」など、対象タイトルが最大80%OFFとなる割引価格で販売されている。

セール対象タイトル(一部)

Inscryption

価格:2,050円 → 1,025円(50%OFF)

Enter the Gungeon

価格:1,700円 → 510円(70%OFF)

The Talos Principle 2

価格:3,400円 → 2,040円(40%OFF)

