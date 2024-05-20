全米アルバム・チャート、テイラー・スウィフトの最新作が4週連続1位
今週の全米アルバム・チャート（Billboard 200）は、テイラー・スウィフトの最新作『The Tortured Poets Department』が、4週連続となる1位をキープした。リリース後4週間1位に留まり続けるアルバムは、昨年8月終わり、トラヴィス・スコットの『UTOPIA』以来だという。
2位には、ラッパー、ガンナの5枚目のスタジオ・アルバム『One Of Wun』が初登場。彼にとって、ミックステープを含め6作目のトップ10ヒットとなった。スタジオ・アルバムは5作全てが3位圏内に入り、そのうち、セカンド『Wunna』（2020年）とサード『DS4Ever』（2022年）の2作が全米1位に輝いている。
今週新たにトップ10入りした新作は、ガンナの最新アルバム1枚のみだった。
Ako Suzuki
Taylor Swift Spends a Month at No. 1 on Billboard 200 With ‘The Tortured Poets Department’ https://t.co/RN3ZMOqUQ2— billboard (@billboard) May 19, 2024