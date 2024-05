回転寿司チェーン「くら寿司」にて、テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』の放送開始に合わせたコラボキャンペーンを開催!

テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』に登場するキャラクターコラボメニューが多数登場するほか、貴重な描き下ろしデザインのくら寿司限定グッズが手に入るキャンペーンです☆

くら寿司「鬼滅の刃」コラボキャンペーン

キャンペーン開始日:2024年5月24日(金)

開催店舗:全国のくら寿司店舗

2016年から週刊少年ジャンプに連載されていた漫画『鬼滅の刃』を原作としたアニメ「鬼滅の刃」

くら寿司では、2020年から毎年「鬼滅の刃」とコラボキャンペーンが実施されています。

2024年は、テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』に登場する「冨岡義勇」や「胡蝶しのぶ」「不死川実弥」「伊黒小芭内」「悲鳴嶼行冥」といった、鬼殺隊最強の剣士である「柱」がくら寿司に集結!

また「竈門炭治郎」や「我妻善逸」「嘴平伊之助」など、テレビアニメに登場するキャラクターをほうふつとさせるお寿司やスイーツのコラボメニューが、期間限定で多数登場します。

そして、税込み2,500円のお会計ごとに、下敷きやクリアファイルなど貴重なオリジナルグッズをプレゼント。

さらに「ビッくらポン!」で当たりが出ると、「竈門炭治郎」や「竈門禰豆子」をはじめ、柱のキャラクターたちなどがデザインされた“ラバーアクセサリー”や“和風缶バッジ”、くら寿司限定描き下ろしデザインの“クッションチャーム”など、特別な景品がもらえます☆

稽古を乗り越えろ!三貫盛り!

価格:380円

販売期間:2024年5月24日(金)〜6月16日(日)

持ち帰り:不可

セット内容:熟成漬けまぐろ・えび天にぎり・うなぎ濃厚チーズソースがけ

「竈門炭治郎」や「我妻善逸」「嘴平伊之助」をイメージしたネタを使った、キャラクターがデザインされたシートと一緒に提供される「稽古を乗り越えろ!三貫盛り!」

“熟成漬けまぐろ”は、「竈門炭治郎」のヒノカミ神楽をイメージしています。

“えび天にぎり”は、「嘴平伊之助」の好物が「天ぷら」ということから、えび天を使用。

注文が入ってから揚げるため、外側はさくっと、中はぷりっとした食感が楽しめます。

“うなぎ濃厚チーズソースがけ”は、「我妻善逸」の好物が「うなぎ等の高級な食べ物」であることからウナギを使用。

「我妻善逸」の技である雷の呼吸が黄色の濃厚チーズソースで表現されています。

伊黒小芭内の渦巻きポテト

価格:450円

販売期間:2024年5月24日(金)〜6月16日(日)

持ち帰り:不可

カールしたフライドポテトで「伊黒小芭内」の、とぐろを巻く”蛇柱”を表現した「伊黒小芭内の渦巻きポテト」

また、黒いソースを渦巻くようにかけることで羽織の模様と、刀の形が表現されています。

かりっとしたポテトにスパイシーなウスターソースがアクセント。

「伊黒小芭内」がデザインされたシートと一緒に提供される、シェアして食べるのもおすすめのサイドメニューです。

不死川実弥のおはぎもなか

価格:280円

販売期間:2024年5月24日(金)〜6月16日(日)

持ち帰り:不可

「不死川実弥」の好物が「おはぎ」ということからイメージして作った「不死川実弥のおはぎもなか」

もなかの皮には「不死川実弥」のイラストが施されています。

おはぎは粒あんの甘みともっちりとした食感が特徴。

ぱりっと食感のもなかの皮に挟んで味わう和スイーツです。

くら寿司×「鬼滅の刃」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン

開催期間:

【第1弾】2024年5月24日(金)〜無くなり次第終了

【第2弾】2024年6月7日(金)〜

プレゼント品:

【第1弾】下敷き全5種配布人数:合計先着30万名【第2弾】クリアファイル

第1弾、第2弾の計2回にわたり実施されるオリジナルグッズプレゼントキャンペーン。

税込み2,500円のお会計ごとに、下敷きやクリアファイルなど貴重なオリジナルグッズがもらえます。

「ビッくらポン!」くら寿司×「鬼滅の刃」オリジナルグッズ

実施期間:2024年5月24日(金)〜6月16日(日)※無くなり次第終了

店舗の各テーブルに備え付けられた皿回収ポケットに、食べ終えたお皿を5枚入れるとゲームに挑戦できる「ビッくらポン!」

そんな「ビッくらポン!」に、テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』に登場するキャラクターたちをデザインしたグッズが登場します!

※「スマホで注文」を活用することで、サイドメニューなどでも「ビッくらポン!」を楽しむことができます

ラバーアクセサリー(全13種)

スペシャルビジュアルコレクション(全5種)

バッグやポーチなどに取り付けられるボールチェーンが付いたラバーアクセサリー。

和柄アートに柱たちを描いた「スペシャルビジュアルコレクション」全5種のほか、

シーンアートコレクション(全8種)

「竈門炭治郎」や「竈門禰豆子」たちをデザインした「シーンアートコレクション」全5種、全13種からランダムで1つがもらえます。

和風缶バッジ(全9種)

柱9人全員をコンプリートしたくなる「和風缶バッジ」

各柱たちのイメージカラーを基調にした、ラウンドタイプの缶バッジです。

クッションチャーム(全5種)

キャラクターがくら寿司のメニューを手にした、くら寿司限定描き下ろしデザインの「クッションチャーム」

和服姿の「竈門炭治郎」や「冨岡義勇」「胡蝶しのぶ」「伊黒小芭内」「不死川実弥」の全5種類がラインナップされます。

グローバル旗艦店 原宿・なんばパークスサウス「店内装飾」

グローバル旗艦店 原宿

実施期間:2024年5月24日(金)〜6月16日(日)

「グローバル旗艦店 原宿」「グローバル旗艦店 なんばパークスサウス」にて、「鬼滅の刃」の店内装飾を実施。

グローバル旗艦店 原宿

カウンターや店内に「鬼滅の刃」のキャラクターたちが登場します。

思わず写真撮影をしたくなる、フォトジェニックなスポットです。

テレビアニメ『「鬼滅の刃」柱稽古編』に登場するキャラクターコラボメニューや、貴重な描き下ろしデザイングッズが手に入るキャンペーン。

全国のくら寿司店舗にて2024年5月24日より開催される「鬼滅の刃」コラボキャンペーンの紹介でした☆

©吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

※禰豆子の「禰」は「ネ+爾」が正しい表記となります

