AKB48 19´ü¸¦µæÀ¸²ÖÅÄÍõ°á¡ÖAKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡Ø»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¡ª¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é½½¿ôÇ¯¡¢¸µ¹æ¤ÏÎáÏÂ¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢¤Þ¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤¬Â³¡¹¤È²ÃÆþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åö»þ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò»×¤¤AKB48¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤É¤³¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤«¡©¡¡¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¿¼·¡¤ê¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¹¡ª
Âè5²ó¤Ï3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖAKB48½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È2024 in¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡×¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿19´ü¸¦µæÀ¸¡¦²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë¡£¼«¸Ê¾Ò²ð¤Ç¿ôÀé¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡Öµû¤¬¤µ¤Ð¤±¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£Á°ÊÔ¤Ç¤Ï¥¯¥é¥¹¤ÎÃæ¿´¤À¤Ã¤¿»Ò¶¡»þÂå¤ÎÏÃ¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸åÊÔ¤ÏAKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¥¦¥éÏÃ¤äº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ê¤É¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¢£¤ªÈäÏªÌÜ¤Î¸å¤Ë¹â¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡Ö¤¢¤Î¥³¡¢AKB48¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡×¤Ã¤Æ
¡½¡½19´üÀ¸¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È²ñ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¤Ñ¤Ã¤È¸«¡¢ÀÅ¤«¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤è¤¯ÏÃ¤·¤Æ¤¿¥³¤È¤«¤¬¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´é¸«ÃÎ¤ê¤°¤é¤¤¤Î¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌÀ¤ë¤á¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½Â¾¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢²ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÏ¢ÍíÀè¤òÊ¹¤¤¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
²ÖÅÄ¡¡¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡¡Á´Á³°Õ¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¤ß¤ó¤Ê¤¤¤¤¥³¤½¤¦¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤È¡¢»ä¤Ï½éÂÐÌÌ¤Ç¤âÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¢Âç¾æÉ×¤«¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤µ¤ê¤¤¡ÊÇòÄ»º»Îç¡Ë¤È¤«¡Ê±üËÜ¡Ë¥«¥¤¥ê¤È¤«¡¢¤«¤ï¤æ¤¤¡ÊÀîÂ¼·ë°á¡Ë¤Ï¤±¤Ã¤³¤¦¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤¿´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤È¤â¤â¡Ê°ËÆ£É´²Ö¡Ë¤Ï»ä¤È2¥³¾å¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤ë¤«¤é¤«¡¢ÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤¬¹ç¤¦¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¤ªÈäÏªÌÜ¤Ï3·î17Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë¤Ç¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£
²ÖÅÄ¡¡¤â¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç»à¤Ë¤½¤¦¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ó¤ÊÂç¤¤¤²ñ¾ì¤Ç»ä¤¿¤Á5¿Í¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Æ¬¤«¤éÂÀè¤Þ¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¾õ¶·¤Ç¡¢³Ú¤·¤â¤¦¤Ã¤ÆÍ¾Íµ¤Ï¤Ê¤¯¤Æ......¡£¼ºÇÔ¤·¤¿¤é¤É¤¦¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤¹Í¤¨¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤â¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤Ç±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤ò¸«¤¿¤é¶ÛÄ¥¤¬°ìµ¤¤Ë²ò¤±¤Æ¡£³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤Î¤«¡×¤Ã¤Æ¡£
È¿¾Ê¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤á¤¿¤Î¤Ç¡¢´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤ªÈäÏªÌÜ¸å¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¤ªÈäÏªÌÜ¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¹â¹»¤òÂ´¶È¤¹¤ëÄ¾Á°¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£1Æü¤À¤±ÉáÄÌ¤Ë³Ø¹»¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÖAKB48¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï·ë¹½¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½²ÖÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡·ë¹½Âç¤¤ÊÀ¼¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎºÇ½é¤Ë¡¢¹â¹»¥é¥¹¥È¤ÎÇ¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤º¤ÄÁ°¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢Ì´¤ò¸ì¤Ã¤Æ¼«¸Ê¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤ÊÉáÄÌ¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤Ç²¿¤«Àë¸À¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡Ö»ä¤ÏÌ´¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤·¤¿¤éÂ¾¤Î¥¯¥é¥¹¤Ë¤Þ¤ÇÏÃÂê¤¬¹¤Þ¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½³Ø±à¥É¥é¥Þ¤Î¼ç¿Í¸ø´¶¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤¸¤ã¤ªÈäÏªÌÜ¸å¤Î³Ø¹»¤Ï¤¹¤´¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍâÆü¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ä«Áá¤¯¤«¤é¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤¢¤ì¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¤¬»Ï¤Þ¤ë¥®¥ê¥®¥ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢µÕ¤ËÌÜÎ©¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤Æ......¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¼çÌò¤Ã¤ÆºÇ¸å¤ËÅÐ¾ì¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²ÖÅÄ¡¡¸å¤í¤«¤é¤³¤Ã¤½¤êÆþ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤è¡¢¤¢¤Î¥³¡×¡Ö¤½¤¦¤Ê¤Î¡©¡×¤È¤«¡¢¥Ò¥½¥Ò¥½ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤ë¤Î¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Íè¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°´Ö°ã¤¨¤¿¡¼¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¤ÇÀèÀ¸¤¬¡Ö¤á¤¤¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¡Ö¥ï¡¼¡¼¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¯¥é¥¹¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¸½¼Â¤Ë¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡²þ¤á¤Æ³èÆ°¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤Ã¤Æ¿¦¶È¤ËËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢´¶³´¿¼¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡£¡Ö»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢»ä¤Î¿ÍÀ¸¡ª¡×¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤â¤¦¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¤·¤«»×¤¨¤Ê¤¤......¡£¥ì¥Ã¥¹¥ó¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¡©
²ÖÅÄ¡¡¼Â¤Ï¥Õ¥é¥À¥ó¥¹¤ò10Ç¯¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿¶¤ê³Ð¤¨¤È¤«¡¢Î©¤Á°ÌÃÖ¤Î°ÜÆ°¤Ï¡¢µ×¡¹¤Î´¶³Ð¤Ç¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²Î¤¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥À¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬ËÜÅö¤Ë½é¤á¤Æ¤Ç¡¢Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¥Ñ¥ó¥¯À£Á°¤Ç¡¢ºÇ¶á¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±´·¤ì¤Æ¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
¡½¡½º£¡¢ÂçÊÑ¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
²ÖÅÄ¡¡¿§¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤È¤«¤Î¸ÀÍÕ¤¬ÉÝ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁ°¤Ï¡¢¡Ö¤³¤¦¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤È¤·¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ö¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤Ã¤Æ¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Î¸ÀÍÕ¤Ã¤ÆÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£³Ú¤·¤¤»ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¼ÁÌä¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤½¤ì¤Ç¼¡¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¤³¤¦¤·¤è¤¦¤È¤«¹Í¤¨¤¿¤ê¡£¢£»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ÏAKB48¤Ç¤Ê¤¤ãÀ¸¤«¤»¤Ê¤¤
¡½¡½ÀèÆü¡¢Á°ºÂ¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆAKB48·à¾ì¤Ç½é¤á¤Æ¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
²ÖÅÄ¡¡¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥Ê¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢»ê¶áµ÷Î¥¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£¤·¤«¤â¼«Ê¬¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤¬¤¹¤´¤¯¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸Á°¤Î»ä¤â»ä¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤é»ä¤Î´°À®·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤»ä¤¬¤Ç¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¡£³§¤µ¤ó¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤â¤Ã¤È»ä¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¡½¡½¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÎËâË¡¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ïº£¤ÎAKB48¤ò¤É¤¦¸«¤Æ¤Þ¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¿§¤ó¤ÊÊý¤¬¿·ÂÎÀ©¤È¸À¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¿·¤·¤¤É÷¤È¤·¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ÷¤Ç¡¢º£°Ê¾å¤ËÁÇÅ¨¤ÊAKB48¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ç¤Î¸þ°æÃÏÈþ²»¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¹ÔÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Î¤È¤¡¢»ä¤Ï´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤È¤«¼«Ê¬¤À¤±¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸þ°æÃÏ¤µ¤ó¤Ï°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤ê¤ò¸«¤Æ¡¢¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë½ª¤ï¤ê¤ËºÙ¤«¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬»ëÌî¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÁÇÅ¨¤ÊAKB48¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½ºÇ½é¤ÏÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£AKB48¤È¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
²ÖÅÄ¡¡²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ò´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡£ÀèÇÚÊý¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈAKB48¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤É¤ó¤É¤óÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¿·¤·¤¤¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¢¤ë¡©
²ÖÅÄ¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢º£¡¢¥É¥é¥à¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£³Ð¤¨¤Æ¡ØGIVE ME FIVE!¡Ù¤òÈäÏª¤·¤¿¤¯¤Æ¡£
¡½¡½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥Ð¥ó¥É¤òÁÈ¤ó¤Ç¤ä¤ë¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£
²ÖÅÄ¡¡»ä¡¢¥ê¥º¥à¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¤½¤¦¤¤¤¦Ä©Àï¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È¡£
¡½¡½²ÖÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆAKB48¤Ã¤Æ²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
²ÖÅÄ¡¡Ì´¤¬³ð¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤Í¡£»ä¤¬º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢AKB48°Ê³°¤¸¤ã³è¤«¤»¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤ì¤³¤½»ä¤Ï¤Á¤Ã¤Á¤ã¤¤º¢¤«¤éÌÀ¤ë¤¤¥ä¥Ã¥Û¡¼·Ï¤Î¥³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬Â¾¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤«¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¤¢¤È¤Ï¡¢Éé¤±¤º·ù¤¤¤Ê¤Î¤â¤¿¤Ö¤óAKB48¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È½Ð¤»¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£º£¤Î»ä¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ã¤ÆÀäÂÐ¤ËAKB48¤À¤±¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡½¡½³Î¤«¤ËAKB48¤Ã¤ÆÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÀï¤¤¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¤ê¡£
²ÖÅÄ¡¡Æþ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤·¡¢ÀèÇÚÊý¤¬¤³¤ÎAKB48¤ò»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AKB48¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Âº¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÏ¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×¤ÏËè½µ·îÍËÆü¹¹¿·¡¡5·î27Æü¤ÏÀèÆüÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿17´üÀ¸¤Î»³ºê¶õ¤¬ÅÐ¾ì¡ª¡Û
¡üAKB48
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¡¢½©ÍÕ¸¶¤ÎAKB48·à¾ì¤Ç1´üÀ¸¤ªÈäÏªÌÜ¡£
2022Ç¯¡ÊÎáÏÂ4Ç¯¡Ë5·î4Æü¤Ë17´üÀ¸¡¢2023Ç¯4·î9Æü¤Ë18´üÀ¸¡¢2024Ç¯3·î17Æü¤Ë19´üÀ¸¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª
¢þAKB48 64th¥·¥ó¥°¥ë¤¬7·î11ÆüÈ¯ÇäÍ½Äê¡ª¡¡¡ØAKB48¡¢ºÇ¶áÊ¹¤¤¤¿¡ª¡Á°ì½ï¤ËKYOUSOU¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡Á¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡¢Ëè½µ²ÐÍË25¡§30¡Á¡Ë¤Ë½Ð±éÃæ¡ª¡¡ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ü²ÖÅÄÍõ°á¡Ê¤Ï¤Ê¤À¡¦¤á¤¤¡Ë
2005Ç¯6·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È
¿ÈÄ¹152Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áO·¿
nickname=¤á¤¤¤á¤¤
¸ø¼°X¡Ú@mei_hanada¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¼ÄÅÄÄ¾¿Í