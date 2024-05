『プー あくまのくまさん』が注目されたのをいいことに、著作権が切れた有名キャラクターの殺人ホラー映画を作りまくってユニバース化も果たしているThe Jagged Edge Productionsの最新作、ピーター・パンをホラー化する悪夢映画『Peter Pan’s Neverland Nightmare(原題)』よりファースト・ルックが公開された。これが……ピーター・パン?

The Jagged Edge Productionsは、著作権が切れた「くまのプーさん」に目をつけ、2023年に殺人鬼プーさん映画『プー あくまのくまさん』を公開。評価の方は散々だったが、発想の勝利とも言えるこの映画はスマッシュヒットを果たし、間髪入れずに続編『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』を制作・公開(日本では2024年夏公開予定)。こちらはで、早速3作目も。

さらに、プーさん同様に著作権が失効した『バンビ』や『眠れる森の美女』『ピノキオ』もそれぞれホラー化を進めており、最終的にはその魑魅魍魎が集結するクロスオーバー大作『プーニバース:モンスターズ・アッセンブル』も計画。お察しの通り、製作陣はアベンジャーズに。

この度の『Peter Pan’s Neverland Nightmare』も、プーニバースの一部である。公開された写真では、顔の半分が崩れた男が、仮面を手にこちらを睨んでいる。仄暗い緑色の照明が照らされていることから、彼がピーター・パンなのだろう。演じるのはマーティン・ポートロックである。

物語は、ウェンディが弟マイケルを邪悪なピーター・パンの魔の手から救い出すという内容。みんな大好き妖精ティンカーベルはヘロイン漬けで、キラキラした“金きんの粉こな”を幻視しているらしい。

2024年5月に撮影が始まるとされていたので、予定通りに制作が進んでいるようだ。ネバーランドの悪夢と題された本作は、2024年ハロウィン・シーズンの公開を目指している。

