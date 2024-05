『レザボア・ドッグス』(1992)や『ファーゴ』(1996)などで知られる個性派俳優スティーブ・ブシェミが米ニューヨーク州マンハッタンの路上で襲撃された事件を巡って、ニューヨーク市警は50歳の男を暴行容疑で逮捕したと発表した。米が報じている。

逮捕されたのは、暴行時ホームレス生活をしていたとされるクリフトン・ウィリアムズ(50)。ウィリアムズ容疑者は現地時間2024年5月8日午前11時48分、マンハッタンの路上を歩いていたブシェミに対し、無作為に暴行を加えたと見られている。ブシェミは顔と左目が腫れ上がり、治療のために市内の病院に搬送されたという。

警察の発表によれば、ウィリアムズ容疑者は犯行後、変装してその場から逃走したとのこと。防犯カメラでは、青いTシャツに黒のスウェットパンツを着用し、野球帽をかぶった容疑者の姿が捉えられていた。

ウィリアムズ容疑者は「重罪」に該当する第二級暴行罪の疑いで起訴された。同罪に対して、判事には最低でも2年の禁固刑を課すことが義務付けられており、7年の懲役が言い渡される可能性もあるとのことだ。

ニューヨークでは、著名人が路上で襲われる被害が相次いでおり、2024年3月末には『君の名前で僕を呼んで』(2017)などで知られるマイケル・スタールバーグが背後から襲撃される事件が発生。2020年には、『ゴーストバスターズ』シリーズへの出演で知られるリック・モラニスが路上を歩いていた際にすれ違ったホームレスの男から急に暴行を受け、頭部、背中、腰に怪我を。

