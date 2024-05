5月20日 発表

REJECTは、同社のプロeスポーツ「REJECT」の格闘ゲーム部門にあきら選手が加入することを発表した。

あきら選手は、広島在住のプロゲーマー。「ストリートファイターV」および「ストリートファイター6」でキャミィを使用し、これまでに「Street Fighter League 2021、2022、2023」に出場しており、Jesuプロライセンスを所持する実力者である。

また「The King of Fighters(以下KOF)」シリーズでも輝かしい実績を持ち、「KOF2002UM」と「KOF XIII」で全国大会優勝、「KOF XIV」ではEVO JAPANで7位、「KOF XV」では公式大会優勝、準優勝2回に輝いている。

あきら選手のコメント

REJECT 格闘ゲーム部門所属となりましたあきらと申します。

広島在住で主にストリートファイターとKOFシリーズをプレイしており、今回移籍のお誘いをいただいたことを機に脱サラして専業プロゲーマーになることを決意しました。

1日でも早くREJECTの看板を背負うに相応しい男になれる様努力いたしますので、あたたかく見守っていただけますと幸いです!

SFL優勝目指して全身全霊で頑張りますので、応援何卒宜しくお願いいたします!!

(C) 2018-2024 REJECT Inc. All Right Reserved.