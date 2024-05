SEVENTEEN、大阪・ヤンマースタジアム長居で11万人を動員！悪天候の中でも熱狂「これからが始まり」

SEVENTEENが大阪の超大型スタジアムで11万人のCARAT(ファンの名称)と一つになった。SEVENTEENは18〜19日、大阪のヤンマースタジアム長居で「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' AGAIN TO OSAKA」を盛況裏に開催した。彼らの日本スタジアムツアーは今回が初めてで、1公演当たり約5万5,000人の観客が公演会場を訪れた。SEVENTEENはフライングステージでメガヒット曲「孫悟空(Super)」を歌いながら登場し、最初から客席の雰囲気を盛り上げた。それから「DON QUIXOTE」「CLAP」「Don't Wanna Cry」「F*ck My Life」「Left & Right」「BEAUTIFUL」「God of Music」「April Shower」など、28曲のステージを3時間30分間にわたって披露し、ファンを喜ばせた。

日本公演のための特別なステージも披露された。メンバーたちは日本のベストアルバムのタイトル曲「今 -明日 世界が終わっても-」をはじめ、日本語バージョンの「Rock with you」「HOME;RUN」「All My Love」のステージを披露した。ヒップホップチーム、パフォーマンスチーム、ボーカルチームの個性と力量が際立つユニットステージでは、彼らの幅広い音楽をもう一度確認することができた。日が暮れると、雰囲気はさらに盛り上がった。会場がSEVENTEENを象徴する色であるローズクォーツやセレニティに染まり、観客の没入感をより一層高めた。観客のペンライトの色を総合的にコントロールし、客席に様々なフレーズが表れるようにしたイベントは、壮観だった。広々とした客席の上に「SVT」「CARAT」「おおきに」などの文字が浮び上がり、感動を与えた。ベストアルバムのタイトル曲「MAESTRO」のステージでは、雰囲気が最高に盛り上がった。ファンたちはメンバーの名前を叫び、韓国語で合唱し、公演を楽しんだ。18日の公演は日本の全国の映画館にて生中継され、ファンから反響を呼んだ。特に、2日目の公演は悪天候にもかかわらず、SEVENTEENとCARATの全員が情熱を燃やし、「TEAM SVT」として皆が一つになったステージが繰り広げられた。メンバーらは「スタジアムに(単独コンサートで)来るなんて夢にも思わなかった。ステージに立っているけれど、この事実が信じられない。これから前に進む勇気を与えてくれて、より大きな夢を見せてくれたことに感謝している」とし「SEVENTEENはこれからが始まりだ」と言って、ファンに感動を与えた。スタジアムツアーと共に行われた都市型コンサートプレイパーク「SEVENTEEN TOUR 'FOLLOW' THE CITY」も見どころ満載だった。道頓堀やHEP FIVEなど、大阪を代表するランドマークでSEVENTEENのIPを活用したイベントが繰り広げられ、ファンを喜ばせた。フォトゾーン、デジタルスタンプラリー、メッセージボードなど、イベント会場にはファンが殺到した。大阪公演を成功裏に終えたSEVENTEENは、25〜26日に神奈川の日産スタジアムで公演を開催する。同会場は1公演当たり7万人を越える観客が収容できる日本最大規模の会場で、SEVENTEENはK-POPグループの中で2番目にこの夢のステージに立ち、存在感を見せつける。