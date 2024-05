ロックバンド・ONE OK ROCKが19日、埼玉・ベルーナドームでAwichを迎えた『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』2日目を開催した。2日目の対バン相手は、日本HIP HOP界のクイーン、Awich。ジャンルを越えた一夜に期待が高まるなか、琉球三線の音が会場に響き、沖縄のカルチャーを象徴する演出と共にAwichが登場した。

ソロでの歌唱やダンサーを従えたパフォーマンス、さらには続々と客演ラッパーが登場したりと、AwichファンはもちろんのことONE OK ROCKファンをも魅了した。続いてONE OK ROCKのステージで会場は興奮のるつぼに。MCではボーカルのTakaがAwichのステージを絶賛する。さらに「Please welcome Japanese Hip Hop Queen”!」とTakaが呼び込むと、Awichがステージにサプライズ登場。貴重なコラボレーションで観客を熱狂させた。25日には場所を大阪・京セラドーム大阪に移し、Vaundyとの対バンライブを開催する。■『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』出演者5月18日(土): 埼玉 : ベルーナドーム(WANIMA/ONE OK ROCK)※終了5月19日(日): 埼玉 : ベルーナドーム(Awich/ONE OK ROCK)※終了5月25日(土): 大阪 : 京セラドーム大阪(Vaundy/ONE OK ROCK)