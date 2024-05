【「ストリートファイター6」追加キャラクター「豪鬼」】5月22日16時より配信開始

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキャラクター「豪鬼」を5月22日16時より配信を開始する。

「豪鬼」は5月22日に追加予定の新キャラクターで、「ストリートファイター」シリーズに登場する格闘家。

公式Xアカウントではゲーム内の「ファイティンググラウンド」での豪鬼登場シーンや対戦映像が公開された。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.