ロックバンド・ONE OK ROCKが18日、埼玉・ベルーナドームでWANIMAを迎え、対バンライブ『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』初日公演を開催した。まずはWANIMAのメンバーが登場し、ライブがスタート。ベルーナドームは大歓声と熱気で包まれた。MCでは、KENTA(Vo/Ba)がONE OK ROCKのTaka(Vo)との絆を語り、さらにファンを熱くさせた。

続いてONE OK ROCKのライブがスタートし、会場のボルテージは最高潮に。MCではTakaもKENTAとの縁を話し、2人の深い友情が感じられた。アンコールでは、WANIMAが再登場し、スペシャルなコラボレーションが実現。TakaとKENTAはステージから降りてアリーナへ。2人でアリーナ中を疾走、会場を一体化させた。なお、この日、WANIMA主催の野外フェス『WANIMA presents 1CHANCE FESTIVAL 2024』(8月24・25日、熊本県農業公園カントリーパーク)の出演アーティスト第1弾が発表となり、ONE OK ROCKの3年連続での出演が決まった。■『SUPER DRY SPECIAL LIVE Organized by ONE OK ROCK』出演者5月18日(土): 埼玉 : ベルーナドーム(WANIMA/ONE OK ROCK)5月19日(日): 埼玉 : ベルーナドーム(Awich/ONE OK ROCK)5月25日(土): 大阪 : 京セラドーム大阪(Vaundy/ONE OK ROCK)