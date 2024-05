京都・神宮丸太町、河原町通沿いにある、アラカルトの焼鳥店！ フレッシュな京赤地鶏と熱燗を堪能して

おいしいもの好きのあの人に「食べログ3.5以下のうまい店」を教えてもらう本企画。今回は山本憲資さんに、通りがかりに入り大当たりだった焼鳥店を教えてもらった。

グルメなあの人にお願いして、本当は教えたくない、とっておきの「3.5以下のうまい店」を紹介する本企画。今回は、全国の“うまい店”に精通する山本憲資さんに、通りがかりに入り大当たりだった焼鳥店を教えてもらった。

教えてくれる人

山本憲資

1981年生まれ。大学卒業後、広告代理店を経て雑誌『GQ JAPAN』の編集者に。テック系からライフスタイル、ファッションまで幅広いジャンルの企画を担当。コンデナストを退職後、Sumallyを起業、2023年10月末に代表を退任し顧問に就任。食だけでなく、アートやクラシック音楽への造詣も深い。

河原町通に面したガラス張りの焼鳥店

京都・河原町夷川を少し上がると、河原町通に面したガラス張りの焼鳥屋に出会う。「仰」「鳥」と書かれた青い暖簾が目印だ。扉を開けると、カウンター向こうには日本酒のボトルが並ぶ。手前には、左党にはたまらない燗つけ器が。入りやすくありつつも、落ち着いた居心地のよさが漂う。

ガラス張りで奥まで見通せる外観

カウンターは8席。奥にはテーブル席と小上がりも

山本さん

京都で当日入れる焼鳥屋を探していて、前を通ったことがあり、気になっていたので訪問しました。“いい店を引き当てたなぁ”という感じでした。

店主は1991年生まれで、京都・桂出身の諏訪達哉さん。京都市内の居酒屋などで10年以上修業を積む中で「焼鳥が面白い。焼鳥屋をしよう!」と決意。河原町の人気店「焼鳥 おこし」でも経験を重ねた。そして、2021年、日本酒と京赤地鶏を使った焼鳥をメインに出す「仰」をオープン。

独立にあたって、鶏肉は京赤地鶏を選択。「弾力があって、味のバランスがいい。重すぎず食べ疲れないところも気に入っています。紀州備長炭に合いますよ」(諏訪さん)。店は女性一人でも入りやすく普段使いできる雰囲気で、週に何度も通う人もいるとか。

炭床に向かう諏訪さん。「毎日違う炭の状態をコントロールして、焼き具合を同じように仕上げるのが面白いですね」

網の位置を動かしながら焼き上げる。色と重さで、鶏肉の締まり具合を判断

山本さん

常連の人がひとりで次々にふらっと入ってきて、カウンターで食べて帰りそうな雰囲気もいいですね。

いただけるお料理はこちら!

朝引き京赤地鶏を使ったももたたき、ゆっけなど生もののほか、季節の食材を使った本日の一品、焼鳥、焼き野菜、〆の卵かけご飯などがアラカルトで揃う。お酒は冷の日本酒のほか、諏訪さんが力を注ぐ燗酒が豊富に揃う。変わりどころは、近くに本店がある『柳桜園茶舗』の玄米茶ハイ(550円)。香ばしさが焼鳥に合うとのこと。

スタートにおすすめの、ももたたき 980円。引いたばかりの京赤地鶏のフレッシュさが無糖レモンサワー480円とよく合う

山本さん

イチオシです。朝締めのたたきでとてもフレッシュ。初っ端に頼んで、レモンサワーと合わせるのが最高ですよ。

ゆっけ 780円。左京区・鷹野の養鶏場から届く濃い卵に負けない、味に厚みを持たせた甘めの仕上がり。もも、むねの両面をさっと炙り、ゴマや糸唐辛子がアクセント

山本さん

こちらもフレッシュ! 忘れずにオーダーしてほしいです。

焼鳥の看板は、もも 280円。大きめに切ってあり、うまみがダイレクトに伝わる。見事な火入れでサクサク&ジューシー

つくね220円。山芋などつなぎは入れずに肉肉しさを目指した一品。よりジューシーにするために、刻んだ鶏皮が入っている

鶏の胸骨の先端部、ヤゲン軟骨 230円。コリコリした食感が楽しい。軟骨だけでなく身のうまみも楽しめるように、あえて身を残している

山本さん

丁寧に炭火で焼いていて、ジューシー。どの部位もおいしかったです。

「お酒ありきで楽しんでくれるお客様も多いので」と日本酒は豊富。焼鳥に合うラインアップで、純米酒が多いとのこと。諏訪さんは、東北や奈良、三重など近畿の蔵を訪ねることも多いそう。「流行りの日本酒とは違う王道を追求したいですね。自分自身が本質を飲みたいので」と話す。

燗がおすすめの3種。福島県・仁井田本家「田村」1,000円(一合)、島根県・玉櫻酒造「殿」1,100円(一合)、島根県・旭日酒造「十旭日」1,100円(一合)。「田村」「殿」は63℃、「十旭日」は58℃がおすすめの熱燗の温度帯

お好みの温度で燗をつけることも

説得力を持って焼鳥を追求

今後はずっとこの場所で、このまま店を続けたいと話す諏訪さん。ただ、「きちんと仕事を続けて説得力を持って、焼鳥を追求したいですね。もっとグレードの高い、別の種類の鶏も使ってみたいです」と。また、日本酒については「5、6種類にしぼって、スペック違いの飲み比べなど面白いかも。王道の燗のおいしさをもっとみなさんに楽しんでほしいですね!」。

きさくに話してくれる諏訪さん

<店舗情報>◆焼鳥 仰住所 : 京都府京都市中京区河原町通夷川上ル指物町322TEL : 075-754-8760

※価格はすべて税込。

撮影:福森公博

文:木佐貫久代

