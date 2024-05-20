『METROCK 2024 ライブスペシャル』計10時間にわたってエムオン!でTV独占放送決定
■出演アーティストのサイン入りTシャツが当たるプレゼントキャンペーンも実施決定！
大阪と東京で5月に開催された都市型野外ロックフェス『TOKYO・OSAKA METROPOLITAN ROCK FESTIVAL 2024』（以下、METROCK 2024）が、6月にMUSIC ON! TV（エムオン!）にて放送されることが決定した。
日本のロックシーンを牽引するアーティストが集結するこのフェスの東京公演の模様を中心に、各日ステージごとに合計10時間のボリュームで6月にテレビ独占放送される。
この放送を記念して、スカパー！サービス／スカパー！プレミアムサービスでエムオン!単チャンネルを契約者の中から抽選で、出演アーティスト直筆サイン入りTシャツがプレゼントされる。
キャンペーンに関する詳細は番組サイトまで。
■『METROCK 2024』出演アーティスト
＜05/11（土） OSAKA＞
アイナ・ジ・エンド、4s4ki、[Alexandros]、Wez Atlas、打首獄門同好会、EYRIE、神はサイコロを振らない、GLIM SPANKY、Kroi、SIRUP、SUPER BEAVER、DJダイノジ・大谷、Tele、トンボコープ、NEWS、PEOPLE 1、平井 大、プッシュプルポット、フレデリック、bokula.、由薫、ラッキーセベン、ザ・リーサルウェポンズ、離婚伝説、リュックと添い寝ごはん、WurtS
＜05/12（日） OSAKA＞
THE ORAL CIGARETTES、かずき山盛り、KALMA、キュウソネコカミ、9mm Parabellum Bullet、Creepy Nuts、ケプラ、Saucy Dog、Chevon、SHISHAMO、shallm、-真天地開闢集団-ジグザグ、Chilli Beans.、DJダイノジ、This is LAST、TOMOO、NIKO NIKO TAN TAN、ねぐせ。、Novelbright、HYDE、04 Limited Sazabys、Paledusk、Mr.ふぉるて、ヤユヨ、レトロリロン、れん
＜5/18（土） TOKYO＞
新しい学校のリーダーズ、[Alexandros]、East Of Eden、UVERworld、WEST.、打首獄門同好会、GLIM SPANKY、Kroi、Saucy Dog、-真天地開闢集団-ジグザグ、ねぐせ。、PEOPLE 1、Billyrrom、04 Limited Sazabys、betcover!!、マルシィ、吉澤嘉代子、Laura day romance、WurtS
＜5/19（日） TOKYO>
INI、imase、THE ORAL CIGARETTES、カネヨリマサル、神はサイコロを振らない、quu、9mm Parabellum Bullet、Conton Candy、SUPER BEAVER、sumika、Novelbright、Novel Core、HYDE、羊文学、フレデリック、松下洸平、マハラージャン、ヤングスキニー、Lucky Kilimanjaro、緑黄色社会
※50音順
※放送アーティストは未定
番組情報
MUSIC ON! TV『METROCK 2024 ライブスペシャル』
NEW BEAT SQUARE day1
06/29（土）18:00～19:30放送
SEASIDE PARK day1
06/29（土）19:30～21:00放送
WINDMILL FIELD day1
06/29（土）21:00～23:00放送
NEW BEAT SQUARE day2
06/30（日）18:00～19:30放送
SEASIDE PARK day2
06/30（日）19:30～21:00放送
WINDMILL FIELD day2
06/30（日）21:00～23:00放送
番組サイト
https://www.m-on.jp/info/news-topics/004/25/281257/
MUSIC ON! TV（エムオン!）公式サイト
http://www.m-on.jp