三浦翔平、城田優との笑顔の2SHOTに反響「最高すぎる組み合わせ」「イケメン」

5月18日、三浦翔平がInstagramを更新した。

【写真】城田優と肩を組んだ仲良し2SHOTを公開

三浦は自身のInstagramアカウントにて、「優の頭の中を具現化したショーを観てきました!!」「#tokyo the city of music and love」といったコメントやハッシュタグと共に、城田優がプロデュースしている、現在東急シアターオーブにて19日まで開催されていた『TOKYO〜the city of music and love〜』を観賞をしたことを報告。また、楽屋の前で金髪姿の城田優と肩を組み、笑顔で撮影した2SHOTを公開した。

この投稿に対し、ファンからは「このツーショットたまらんすぎる、、、かっこいい」「最高すぎる組み合わせ」「イケメン」「ビジュいい」などの反響が寄せられていた。

さまざまな映画やドラマなどで俳優として活躍する三浦。最近では、3月1日に最終回を迎えたテレビ朝日系ドラマ『おっさんずラブ-リターンズ-』に出演していたほか、現在放送中のNHK大河ドラマ『光る君へ』にも藤原伊周役で出演している。