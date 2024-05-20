¡Ú£Î£Ð£Â¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºê¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¤Ï¤¹¤Ç¤Ë£³ÅÙÂÐ·è¡¡Ã±Ä´¤¹¤®¤ë¥«¡¼¥ÉÊÔÀ®¡¡Áª¼ê¤ÎËÜ²»¤Ï¡©
¡Úµå³¦¤³¤Ü¤ìÏÃ¡Û£µ·î²¼½Ü¤ËÆþ¤ê¥×¥íÌîµå¤ÏÁá¤¯¤âÃæÈ×Àï¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÀèÆü³«Ëë¤·¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¸òÎ®Àï¤«¡Ä¡×¡£¼èºà¸½¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬¥Á¥é¥Û¥éÊ¹¤«¤ì¤ë¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¸½¾ì¤Çº£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤Èº£Ç¯¤Ï¤ª¤«¤·¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤µ¤µ¤ä¤«¤ì¤ëÏÃÂê¤¬¤¢¤ë¡£°ìÉô¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¥«¡¼¥É¤¬¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤«¤éÉÔ²Ä²ò¤Ê¤Û¤ÉÃ±Ä´¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡Îã¤¨¤ÐÆüËÜ¥Ï¥à¡££´·î£¹Æü¤Î²ÐÍË¤Ë·§ËÜ¡¢£±£±Æü¤ÎÌÚÍË¤ËËÌ¶å½£¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Íâ½µ¤Î£±£¶Æü²ÐÍË¤«¤é¤âËÜµòÃÏ¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¤ÇÆ±¥«¡¼¥É£²Ï¢Àï¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£³½µ´Ö¸å¤Îº£·î£¶Æü¤«¤é¤âÅ¨ÃÏ¡¦Ê¡²¬¤Ç£³Ï¢Àï¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢¤ï¤º¤«£±¤«·î¤Î´Ö¤ËÆ±¥«¡¼¥É¤À¤±¤Ç·×£·»î¹ç¡£¤·¤«¤â¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬½µÁ°È¾¤À¤Ã¤¿±Æ¶Á¤Ç¡ÖÃæ£¶Æü¡×¤Ç²ó¤ë³Æ¥Á¡¼¥à¤ÎÀèÈ¯Åê¼ê¤ÏÆ±¤¸´é¤Ö¤ì¤Ð¤«¤ê¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Í¸¶¤ÈÆüËÜ¥Ï¥à¡¦»³ºê¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤Ï£µ·î¾å½Ü¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¤ÇÁá¤¯¤â£³ÅÙ¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï£´·îËö¤«¤é£µ·îÃæ½Ü¤Ë¤«¤±¤Æ¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤âÆ±ÍÍ¤Î·¹¸þ¡£º£·î£±£°Æü¡¢£±£·Æü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ç¤ÏËÜµòÃÏ¡¢Å¨ÃÏ¤Î°ã¤¤¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨£²½µÏ¢Â³¤Çº´¡¹ÌÚ¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Â³¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃ±Ä´²á¤®¤ë¥«¡¼¥ÉÊÔÀ®¡£¼ÂºÝ¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ëÁª¼ê¤âº¤ÏÇµ¤Ì£¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢¤¢¤ëÁª¼ê¤ËÊ¹¤¯¤È¡Ö¥×¥ì¡¼¤Ë±Æ¶Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¶»Ãæ¤ò¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¡ÊÆüËÜ¤Î¡ËÀèÈ¯Åê¼ê¤Ï´ðËÜÅª¤ËÃæ£¶Æü¤Ç²ó¤ë¤Î¤ÇÆ±¤¸ÍËÆü¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¤¬ÅÐÈÄ¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤¢¤ë¤³¤È¡£¤¿¤À¡¢º£Ç¯¤Ï¶ËÃ¼¤ËÆ±¤¸¥Á¡¼¥à¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Æ±¤¸ÍËÆü¤ËÁÈ¤Þ¤ì¤¿¤ê¡¢¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë£²½µÏ¢Â³¤ÇÂÐÀï¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤µ¤¹¤¬¤Ë¡Ø¤Þ¤¿¤³¤Î¥«¡¼¥É¤«¡Ù¤È¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»î¹ç¤ò´ÑÀï¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃ»´ü´Ö¤ÇÆ±¤¸¥«¡¼¥É¡¢Æ±¤¸Åê¼ê¤ÎÂÐÀï¤ò²¿ÅÙ¤â¸«¤¿¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¤âº£¸å¤Ï¤â¤¦¾¯¤·¤½¤Î¤¢¤¿¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ï¥»¥Ñ³Æ£¶¥Á¡¼¥à¤Î·×£±£²¥Á¡¼¥à¡£¥¢¡¦¥ê¡¼¥°¤È¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¤ò¹ç¤ï¤»·×£³£°µåÃÄ¤â¤¢¤ë£Í£Ì£Â¤Î¤è¤¦¤ËÂ¿ÍÍ¤Ê¥«¡¼¥É¤ÏÁÈ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤â½µÁ°È¾¤ä½µ¸åÈ¾¤Ê¤ÉÂÐÀï¥«¡¼¥É¤ÎÆüÄø¤ò¤º¤é¤¹ÇÛÎ¸¤ò»Ü¤»¤Ð¡¢Æ±¤¸ÀèÈ¯Åê¼ê¤ÎÄ¾ÀÜÂÐÀï¤ÏÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â²óÈò¤Ç¤¤ë¡£Á°½ÐÁª¼ê¤Î¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¹©É×¤ÏÉ¬Í×¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÆüÄø¤ÎÊÔÀ®¤Ï³Æ¥Á¡¼¥à¤È¤âËÜµòÃÏµå¾ì¤Î²ÔÆ¯¾õ¶·¤äÁª¼ê°ÜÆ°¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤¿¤áÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ëÆñ²ò¤Êºî¶È¤È¸À¤ï¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢ºòº£¤Ï£Á£É¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¤Ê¤É¤ÎÎÏ¤ò¼Ú¤ê¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£¥«¡¼¥ÉÊÔÀ®¤Ë·È¤ï¤ëÃ´Åö¼Ô¤Î¶ìÏ«¤Ï¾µÃÎ¤Î¾å¤ÇÍèµ¨¤Ï¥Õ¥¡¥ó¡¢Áª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼þ°Ï¤¬Ç¼ÆÀ¤¹¤ë¡ÖÀäÌ¯¤Ê¥·¡¼¥º¥óÆüÄø¡×¤òºîÀ®¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¡¡