松下洸平が、新木場・若洲公園にて開催された<METROCK2024>に初出演した。SEASIDE PARKステージ4番手で登場し、1曲目「Way You Are」を披露すると、早速会場からは大きな歓声が。「みなさんこんにちは!初めまして、松下洸平です!よろしくお願いします!METROCK初めて参加させていただきます!今日僕のライブを初めて見る方がたくさんいらっしゃると思うんですけど、今日は歌声だけでも覚えて帰って欲しいなと思ってます!今日はみなさんと一緒に踊れる曲、歌える曲たくさん用意してきたので、一緒にリズム乗ったりとか、手振ってくれるだけでもめちゃくちゃ楽しいはずなので!どうぞよろしくお願いします!」と挨拶。2023年12月にリリースした2ndアルバム『R&ME』収録の「漂流」や「FLYFLY」などで会場を大いに盛り上げた。

リリース情報





【Blu-ray】 【Blu-ray】



【DVD】 【DVD】



【CD】 【CD】

LIVE Blu-ray/DVD/CD『KOUHEI MATSUSHITA LIVE TOUR 2024 〜R&ME〜』2024.06.26 Release【Blu-ray】 VIXL-456/7,300円(税込)【DVD】 VIBL-1142/6,700円(税込)【CD】 VICL-65972/3,500円(税込)<収録内容>All Day LongMagical HourMUSIC WONDERThis is my loveYou&MeリズムBETFLY&FLOWWay You AreKISS漂流WakeFLYFLY君を想うたんぽぽSTEP!ノンフィクション