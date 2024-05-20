魂ストアの企画展「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」が7月5日より開催決定！
【METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS】
開催期間：7月5日～9月2日
開催期間：7月5日～9月2日
魂ネイションズは、企画展イベント「METAL BUILD FESTIVAL 2024 WITH CLUB TAMASHII MEMBERS」を7月5日より開催する。開催期間は9月2日まで。会場は「TAMASHII NATIONS STORE TOKYO」。
本企画展では、初お披露目となる試作展示や、ここでしか見ることができない商品開発の裏側を知ることができるブース展開を予定している。
またイベント開催記念商品として、「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」や「METAL BUILD デスティニーガンダム（フルパッケージ） [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」の販売を予定している。
「METAL BUILD ストライクフリーダムガンダム [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」
「METAL BUILD デスティニーガンダム（フルパッケージ） [METAL BUILD FESTIVAL 2024]」
#魂ストア 新イベント- 魂ネイションズ公式 (@t_features) May 18, 2024
『METAL BUILD FESTIVAL 2024
WITH CLUB TAMASHII MEMBERS』
2024年7月5日より開催決定!!
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展示情報や開催記念商品など、続報にご期待ください！#METALBUILD #メタルビルドフェス pic.twitter.com/Vayy7xdbcJ
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