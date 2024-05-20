¿Í´Ö¤â²Ö¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤¯¡¢Ìµ¾ï¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡¿Ì¡²èÊý¾æµ ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎºÒ³²Ê¸³Ø£
¡ØÌ¡²èÊý¾æµ ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎºÒ³²Ê¸³Ø¡Ù¡Ê³ûÄ¹ÌÀ¡§Ãø¡¢¿®µÈ¡§Ì¡²è¡¢ÍÜÏ·ÌÒ»Ê¡§²òÀâ/Ê¸¶Á¼Ò¡ËÂè3²ó¡ÚÁ´3²ó¡Û¡ØËíÁð»Ò¡Ù¡ØÅÌÁ³Áð¡Ù¤È¤Ê¤é¤ÖÆüËÜ»°Âç¿ïÉ®¡ØÊý¾æµ¡Ù¤òÌ¡²è²½¡ª ¥ß¥Ë¥Þ¥ê¥¹¥È¡¢ÃÇ¼ÎÎ¥¡¢¼«Ê¬Ãµ¤·¡ÄÀ¸¤¤Å¤é¤µ¤Î¸¶ÅÀ¤Ï¡¢800Ç¯°Ê¾åÆÉ¤ß¤Ä¤¬¤ì¤Æ¤¤¿Ì¾Ãø¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤ä²Ð»ö¤Ê¤É¤ÎÅ·ºÒ¡¢À¯ÉÜ¤Ë¤è¤ë¿ÍºÒ¤Ê¤É¤ò·Ð¸³¤·¡¢À¸¤¤Å¤é¤µ¤òÊú¤¨¤¿³ûÄ¹ÌÀ¤ÎËÜ²»¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ØÌ¡²èÊý¾æµ ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎºÒ³²Ê¸³Ø¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¡ØÌ¡²èÊý¾æµ ÆüËÜºÇ¸Å¤ÎºÒ³²Ê¸³Ø¡Ù¤òºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à
¡ãÂ³¤¤ÏËÜ½ñ¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡ä