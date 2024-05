【豪鬼 Outfit3コンセプトアート】5月19日 公開

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のキャラクター「豪鬼」の「Outfit3コンセプトアート」を5月19日に公開した。

「豪鬼」は5月22日に追加予定の新キャラクターで、「ストリートファイター」シリーズに登場する格闘家。「ストリートファイター6」のOutfit3では、鬼の仮面を被った筋骨隆々な姿となる。

公式Xではデザイナーコメントも公開され、「寒々しい日本海の島で生活しているイメージ」、「人間離れした筋肉を出来るだけ見せたかったので、着物の破れ方・はだけ方にはこだわりました」とコメントしている。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.