【「ストリートファイター6」アップデート】5月22日 実施予定

カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC(Steam)用対戦型格闘ゲーム「ストリートファイター6」のアップデートを5月22日に配信する。

5月22日配信予定のアップデートでは、新キャラクター「豪鬼」の追加と共に新たなコンボトライアルが登場する。詳細については明かされていないが、公式が公開した画像ではザンギエフ(モダン)のコンボトライアルページに新たに4つの項目が追加されているのを確認できる。

また、トレーニングモードには「コンボダメージをリセットする」というオプションが追加。トレモ画面の攻撃情報にはコンボダメージの最高値が常に表示される仕様だが、これにより手軽にリセットすることができるようになる。

