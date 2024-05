サムスンの「Galaxy S24 FE」、すなわちフラッグシップ機のお手ごろ価格バージョンは、何度も噂が届けられてきました。最近では、まもなく同社が発表する可能性があることを示す新たな手がかりが見つかったようです。

著名リーカーのTarun Vats氏は、Galaxy S24 FE用の最初のOne UIテストビルドがサムスンのサーバー内に見つかったとXで述べています。

BREAKING

Galaxy S24 FE: FIRST One UI test build spotted on the server today

Build Version: S721BXXU0AXE3/S721BOXM0AXE3/S721BXXU0AXE3

Model number SM-S721B is confirmed for Europe region

Repost #GalaxyS #GalaxyS24FE#GalaxyS24 #OneUI#OneUI6 #Samsung pic.twitter.com/buCgu1kZmO

— Tarun Vats (@tarunvats33) May 15, 2024