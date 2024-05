「今日から私は、皆さんの一員」9年間指揮したリバプールを離れるクロップ監督が最後のスピーチでサポーターに感謝「あなたたちは世界で最高の人々だ」

リバプールのユルゲン・クロップ監督が、9年間を過ごしたアンフィールドでリバプールサポーターへの別れを告げた。クラブ公式サイトが伝えた。2015年10月、リバプールの扉を開いたクロップ監督。ドルトムントで名を挙げての挑戦となった中、1年目からEFLカップとヨーロッパリーグ(EL)で決勝に進出するも、タイトルを勝ち取ることはできなかった。就任当初はチームの成績は向上もタイトルに恵まれず。それでも2018-19シーズンにチャンピオンズリーグ(CL)で見事に優勝。一方で、プレミアリーグではどうしてもタイトルに手が届かなかったが、翌2019-20シーズンはリバプールに初めてのプレミアリーグ優勝をもたらすなど、チームをタイトルの争える状態に成長させた。

在籍9シーズンで獲得したタイトルは8つ。今シーズンもEFLカップで優勝を果たし、プレミアリーグも優勝を争ったが、最終盤で脱落。それでも輝かしい成績をリバプールにもたらせてきた。今シーズン限りでの退任を早々に発表し、直近では後任監督の話で持ちきりでもあった中、最終節はホームのアンフィールドでウォルバーハンプトンを迎えて、2-0でしっかり勝利。3位でシーズンを終えた。試合後、リバプールのサポーターに対してクロップ監督がスピーチ。最後まで愛情を感じられたことに驚きながら、チームの成長に改めて賛辞を送り、これからは自分もサポーターの1人だと宣言した。「本当に驚いている。正直に言うと、もうバラバラになってしまったのかと思っていたが、そうではなかった。とても嬉しいし、信じられない」「皆さんのこと、雰囲気、試合のこと、このファミリーの一員であること、我々のこと、この日をどうように祝ったのか。本当に信じられない。本当にありがとう」「終わりという感じではなく、ただの始まりのように感じる。なぜなら、今日のチームが才能に満ち、若さに満ち、創造性に満ち、欲望に満ち、貪欲に満ちたプレーをしているのを見たからだ。それは成長の一部であり、明らかに必要なものだ」「しかし、明らかに数週間前からは注目されすぎていて、とても不快に感じている。ただ、今回はたくさんのことに気がついた。人々は私に、彼らを懐疑的な者から信者に変えたと言った。それは真実ではない」「信じるということは積極的な行動であり、自分自身で行わなければならない。私はそうしなければならないと言った。皆さんができた。それは大きな違いだ」「信じることを止めろとは誰も言わない。なぜなら、このクラブはかつてないほどに良い状態にあるからだろうか?多分そうだろう。ケニー(・ダルグリッシュ)に聞いてみなければ!久しぶりなのでそう言わせてほしい」「我々には素晴らしいスタジアムと、素晴らしいトレーニングセンターがある。我々には、世界のサッカー界の強大な力を持つ、あなたたちがいる」「心配なのか、楽しみなのかを決めるのは我々だ。信じるか信じないかを決めるのは我々だ。信頼するかしないのかを決めるのは我々だ。そして今日から私は、皆さんの一員であり、みなさんを信じ続けていく。私は100%信じ続ける」「私も今からあなたたちと同じ1人だ。心からみなさんを愛している。私のジャンパーには『愛情をありがとう』『I will never walk alone again(もう1人では歩かない)』と書かれている。本当にありがとう!あなたたちは世界で最高の人々だ。ありがとう!」