5月20日 更新

講談社は5月20日、マンガ「だれでも抱けるキミが好き」において、ヤンマガWebでの無料公開範囲を更新した。

現在ヤンマガWeb誌上では第1話から第3話、及び第30話から(旧)35話に加え(新)31話までが無料公開中。本作は作者の強い意向により31話から35話までの描き直しが行なわれており、今回の無料公開にてそのターニングポイントとなる30話「アガワさんとしてるんで」と描き直し前の31話「付き合えると思う?」、新たな31話「俺は3Pをする!」が読み比べられる状態となっている。

□ヤンマガWeb「だれでも抱けるキミが好き」のページ

第30話「アガワさんとしてるんで」

(旧)第31話「付き合えると思う?」

(新)第31話「俺は3Pをする!」

