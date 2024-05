サッポロビールは5月15日、ヱビスのブランド体験拠点「YEBISU BREWERY TOKYO(ヱビス ブルワリー トウキョウ)」のガイド付きツアー「YEBISU the JOURNEY(ヱビス ザ ジャーニー)」をスタートした。YEBISU the JOURNEY同ツアーは、ヱビスの歴史を巡るミュージアムと、今まさにビールが醸造されているブルワリーを体感でき、過去から現在にかけるヱビスの物語を旅するように楽しむことができるガイド付きツアー。

YEBISU the JOURNEYYEBISU the JOURNEYYEBISU the JOURNEYタップルーム内のビアストーミングルームでは、同施設のフラッグシップビール「ヱビス ∞(ヱビス インフィニティ)」が試飲できる。ヱビス ∞の試飲もツアーの所要時間は約45分。参加料金は1,800円となっている。ツアーへの参加にはWEB予約が必要。現在6月23日までの予約を受付中で、ほぼ満員だという。(予約状況は変動するため、WEBサイトから確認を) 6月24日以降の予約については5月27日より開始する。