スキッド・ロウが、5月17日、ヘイルストームのリジー・ヘイルをヴォーカリストに迎え開催する4公演のスタートを切った。すでに、17日(米イリノイ州カーターヴィル)、18日(アイオワ州リヴァーサイド)と続けて2公演を開催しており、リジーは初日の、スキッド・ロウは2日目のパフォーマンス映像を公開している。

Stop readin’ me the riot act‼️

Round 2 in the books.. Thank you Riverside, IA ????



Skid Row x @LZZYHALE

???? djruden pic.twitter.com/rKzgBgFcqM — Skid Row (@OfficialSkidRow) May 19, 2024

Setlist.fmによると、初日は「Slave to the Grind」「The Threat」「Big Guns」「18 and Life」「Resurrected」「Piece of Me」「Livin' on a Chain Gang」「Makin' a Mess」「Psycho Therapy」「Quicksand Jesus」「Time Bomb」「I Remember You」「The Gang's All Here」「Monkey Business」「Riot Act」「Youth Gone Wild」の16曲をプレイしたという。両公演とも、最後の「Youth Gone Wild」にはヘイルストームのギタリスト、ジョー・ホティンジャーがゲスト出演したそうだ。リジー・ヘイルを迎えたスキッド・ロウの公演は、この後、5月31日と6月1日に開催予定。ファンの反応はすこぶる良好で、さらなる公演を望む声が上がっている。Ako Suzuki