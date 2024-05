うお座は「夢を具現化することができる」

ごきげんよう! スピリチュアル・カップルのトシ&リティです♡ 今回は2024年5月20日〜5月26日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

太陽がふたご座のはじまりの度数を移動していくこの1週間は、人生のワクワク感を高めてくれるようなエネルギーが降り注ぐ時☆ 知的好奇心が研ぎ澄まされて、自分の波動を高める知識や情報とのご縁が紡がれやすい運氣になっているわよ♪

広い視野を手に入れて、隠れていた世界の美しさを発見できるようになってちょうだい……それがふたご座太陽からのメッセージ。自分の中の頑固さを手放して、積極的に価値観をアップデートしていくことが、タイムリーな運氣と共鳴する最大のカギになっているのよね♡

そして5月26日には大吉星の木星もふたご座に移動! 拡大と発展のジュピターがサインを変えることで【ふたご座さんのラッキーイヤー】がここから始まっていくわよ☆ もちろん、ふたご座さんじゃない方も、ふたご座的な知的好奇心を軸にしていけば、ジュピターの恩恵にあやかることができる! これまでの固定観念を手放して、新しい知識に心を開いていくことが何かと重要な時期になるってコトを知っておいてちょうだいね♡

とりあえずは、5月23日に迎えるいて座満月でテンションが上がるようなアファメーションを行うのが吉。ふたご座といて座は向き合うサインで、お互いを助け合うようなエネルギーになっているからよ☆ 23日の午後10時53分から48時間以内に、最高の未来を自由に思い描くような感覚でアファメると、これからはじまるアゲアゲな運氣といい感じにシンクロできるようになる♡ とりあえずまぁ、あなたのHAPPYを祈っているわね♪

■うお座へのメッセージ

夢を具現化する1週間! 今週、やりたいことがたくさん浮かんでくるのが、うお座のあなた!! あれもしたい、これもしたい……だけど願望ばかりで実現するには程遠い……そんなことにならないように、お氣をつけあそばせ☆

「夢を夢で終わらせない」ためには、確固たる信念で自分を信頼すること♪ 「I CAN DO IT」を口ずさみながら、日々を過ごしていけば、「DREAM COME TRUE」が訪れると思うわよ♡

うお座のマジカルカラー

オレンジ

オレンジのアイテムを身につけると知的好奇心が刺激されるかも♪

(監修・文:トシ&リティ、イラスト:いいあい)