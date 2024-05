ハロー!プロジェクトのアイドルグループ・つばきファクトリーが、6月10日に日本武道館で開催する『コンサートツアー2024春「C’mon Everybody!」 新沼希空卒業スッぺシャル〜Ready GO! Now!〜』が、CSテレ朝チャンネル1で独占生中継されることが決定した(※スカパー!番組配信にて同時配信も)。 今年1月、つばきファクトリーおよびハロー!プロジェクトの卒業を発表した新沼希空。2

The post つばきファクトリー 新沼希空 卒コンがCSテレ朝チャンネルで独占生中継決定 first appeared on GirlsNews.