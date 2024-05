【「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」PS5パッケージ版】発売日:2021年6月11日標準価格:8,690円セール価格:4,158円

Amazonにて、ソニー・インタラクティブエンタテインメント(SIE)から発売中のプレイステーション 5版アクション「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から52%オフの4,158円。

「ラチェット&クランク パラレル・トラブル」は、アクション「ラチェット&クランク」シリーズの最新作。本作では、完全新ストーリーでフルサイズの大冒険が展開していく。ロンバックス族のラチェットとロボットの相棒クランクが、様々な次元を移動しながら悪のロボット皇帝の野望に立ち向かう大冒険を繰り広げていく。

【『ラチェット&クランク パラレル・トラブル』ローンチトレーラー】

(C)2021 Sony Interactive Entertainment LLC. Created and developed by Insomniac Games, Inc.