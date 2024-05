【BT-SAND VIPER CO2GBB】5月20日9時 予約受付開始7月上旬 発売予定価格:36,080円

BATONは、CO2ガスガン「BT-SAND VIPER CO2GBB」を7月上旬に発売する。予約受付は5月20日9時開始。価格は36,080円。

本商品は、映画「ジョン・ウィック:コンセクエンス」にて銃器コーディネイターを務めたガンスミス、タラン・バトラー氏が作り上げた究極の射撃競技用カスタムガン「TTI SAND VIPER」を、CO2ガスガンとして再現したもの。「TTI SAND VIPER」は、同作主人公・ジョナサンの愛銃として登場した銃「PIT VIPER」の兄弟機として開発された。

今回発売となる「BT-SAND VIPER CO2GBB」では、実銃が徹底的に再現。ドットサイトを搭載できるスライド上部に金属製のプレートをインサート成型することで強度を確保している他、ドットサイトが無くてもねらい撃てるように、オリジナルのリアサイト付きスライドカバーと、集光フロントサイトとダットサイト用の3種類のMOSプレートが付属する。

「BT-SAND VIPER CO2GBB」付属品

「2011 CO2 ロングマガジン FDE[装弾数:31発]」 MOSプレート×3種類 サイドポリッシュステッカー 説明書&パーツリスト 保証書

