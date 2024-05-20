¥í¡¼¥ë¥¹Ž¥¥í¥¤¥¹½éBEVŽ¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼Ž£¤Ë¤¢¤ë°Â¿´´¶
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹½é¤ÎBEV¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ë¾åÎ¦¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤Î»î¾è¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹½é¤ÎBEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡×¤ËÆüËÜ¤Î¸øÆ»¤Ç»î¾è¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â´¶¿´¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢BEV¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹Áü¤ò¾¯¤·¤âÊø¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤Îº¸Â¦¤Ë¤¢¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤ÈÆ±¤¸¤¯¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ò1mmÆ§¤ß¹þ¤à¤´¤È¤Ë1¡ó¤º¤ÄÉÒ´¶¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÀµ³Î¤ËÈ¿±þ¤¹¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¡Ö1mm¤Ç1¡ó¡×¤ÏÉ®¼Ô¤ÎÁàºî¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Û¤É³ê¤é¤«¤Ë3t¤ËÇ÷¤í¤¦¤È¤¹¤ëµðÂÎ¤ÏÈù¤«¤ËÁýÂ®¤¹¤ë¡£¤·¤º¤·¤º¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°Õ¤òµâ¤ß¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¡¢¤³¤ì¤¬É®¼Ô¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÂÎ´¶¤·¤Æ¤¤¿¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¤½¤ÎÁê»÷·Á¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£BEV¤À¤«¤é¤Ê¤Ë¤«¿·¤·¤¤µ¡¹½¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤È¤«¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤ÇÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿³µÇ°¤òÊ¤¤¹¤Ê¤Ë¤«¤òÌµÍý¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤Ù¤¤À¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡È¤¢¤ë¤Ù¤ÏÀ¡É¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
½é¤ÎBEV¤â¥ª¡¼¥À¡¼¾õ¶·¤Ï½çÄ´¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÜµÒÁØ¤â³ÍÆÀ
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¤â¤Ã¤È¤â¤³¤ì¤ò¡È´è¤Ê¡É¤ÈÂª¤¨¤ë¤«¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤È¤¹¤ë¡ÈÅ¯³Ø¡É¤È¼õ¤±¼è¤ë¤«¤Ï¥æ¡¼¥¶¡¼¼¡Âè¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹¥°ÕÅª¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë30¡Á40Âå¤Î¼ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤·¤¤¥æ¡¼¥¶¡¼ÁØ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¤âÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤½¤Î¾Ú¤·¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë2025Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥À¡¼ÏÈ¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤ÎÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë²Á³Ê¤Ï4800Ëü±ß¤«¤é¤À¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¡Ê¢âºÙ¤ä¤«¤ÊÃíÊ¸ÁõÈ÷¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥â¥Ç¥ë¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¹ØÆþ¼Ô¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥³¡¼¥Á¥Ó¥ë¥É¤ÎÀ¤³¦¤À¡£¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï¤¸¤á¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ëÎÎ°è¤Þ¤Ç¥Ó¥¹¥Ý¡¼¥¯¤ò³È¤²¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐTFT±Õ¾½²èÌÌ¤ÎÊ¸»úÈ×¿§¤ò¡¢¼ÖÆâ³°¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤È¥Þ¥Ã¥Á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÏÀ¤³¦¶þ»Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢ñá¤ê¹â¤Ö¤ë¤È¤³¤í¤¬¤Ê¤¤¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡£¤¿¤·¤«¤ËËÜ¹ñÈ¯¿®¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÆÉ¤ó¤Ç¤â¿ô»ú¤À¤±¤Ç¸ØÄ¥¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤ò¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¿ô»ú¤ÇÊäÂ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬´Ó¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à
ÄÌ¾ï¤Î¥É¥¢¤È¤ÏµÕ¤Ë³«¤¯¡¢¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥É¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¡Ö¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥É¥¢¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¥³¡¼¥Á¥É¥¢¤Ï¡¢2¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¾ì¹ç¡¢ÄÌ¾ï¤Î¥É¥¢¤È¤ÏµÕ¤Î°ÌÃÖ¤Ë¥Ò¥ó¥¸¼°¤¬¤¯¤ë¤Î¤Ç¡¢¥É¥¢¤Ï¤´Í÷¤Î¤è¤¦¤Ë³«ÊÄ¤¹¤ë¡£¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥É¥¢Ä¹¤ÏÌó1.5m¤¢¤ë¤¿¤á³«ÊÄ¾ì½ê¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³«¤±ÊÄ¤á¤½¤Î¤â¤Î¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÁàºîÀ¤Ï¹â¤¤¡£
¼Ö³°¤«¤é¤Ï¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò°ú¤¯¤È¥¢¥·¥¹¥È¤¬Æ¯¤¤¤Æ¾è¤ê¹þ¤à¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Ö¤ó¤À¤±³«¤¯¡£Á°Â¦¤¬³«¤¯¤Î¤ÇÂ¤«¤é¼ÖÆâ¤ËÆþ¤ë¤è¤ê¡¢¾è¤ê¹þ¤àÄ¾Á°¤Ç¤¤Ó¤¹¤òÊÖ¤·¤Æ¹ø¤«¤é¼ÖÆâ¤Ø¤È³ê¤ê¹þ¤Þ¤»¤ë¤Û¤¦¤¬¥¹¥Þ¡¼¥È¤À¡£ÃåºÂ¤·¤¿¤é¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤à¤«¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ç¥É¥¢¤ÏÅÅÆ°¤ÇÊÄ¤á¤é¤ì¤ë¡£³°¤«¤é¤Ï¥É¥¢¥Î¥Ö¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò²¡¤¹¤È¼«Æ°¤ÇÊÄ¤Þ¤ë¤¬¡¢¥Î¥Ö¤ò»ý¤Ã¤ÆÊÄ¤á¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¡£¤½¤ÎºÝ¤âÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¤¬Æþ¤ë¤Î¤ÇÁàºîÎÏ¤Ï·Ú¤¯¤ÆºÑ¤à¡£
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÎÆÃÄ§¤È¤â¸À¤¨¤ë¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¡¼¥¿¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤ÆD¥ì¥ó¥¸¤Ø¡£Ãó¼Ö¾ì¤«¤é¸øÆ»¤Ë½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤Ï10km/h°Ê²¼¤Ç¤·¤º¤·¤º¤ÈÁö¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¡£¤ï¤º¤«10km/h¤À¤¬¤¹¤Ç¤Ë¤³¤Î»þÅÀ¤ÇÎ©ÇÉ¤Ê¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¿ôÃÍ¤¬100¡ó¤«¤é²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¹¥ë¥ê¤ÈÁö¤é¤»¤ë¤Ë¤Ï5¡ó¤âÉ¬Í×¤È¤·¤Ê¤¤¡£
Á´Ä¹5475mm¡¢Á´Éý2044mm¡Ê¥ß¥é¡¼´Þ¤á¤º2017mm¡Ë¡¢Á´¹â1573mm¡¢¤½¤·¤Æ¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï3210mm¤À¤«¤é¡¢¼è¤ê¤Þ¤ï¤·¤Ë¤Ï¶ìÏ«¤·¤½¤¦¤À¡£¼ÂºÝ¡¢ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï6.35m¤ÈÂç¤¤á¡£¤·¤«¤·¡¢»ë³¦¤¬¹¤¯¤Æ»à³Ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤³¤Î¥µ¥¤¥º¤«¤éÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤¤¡£¿ÈÄ¹170cm¤ÎÉ®¼Ô¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¹â¤á¤Ë±¿Å¾ÀÊºÂÌÌ¤Î¹â¤µ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¥Ç¥£º¸Á°Â¦¤Î°ÌÃÖÇÄ°®¤âÆñ¤Ê¤¯¹Ô¤¨¤¿¡£
Ãó¼Ö¾ì¤«¤é°ìÈÌÆ»¤Ø
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¤Þ¤º¤Ï°ìÈÌÆ»Ï©¤òÁö¤ë¡£Î¢ÄÌ¤ê¤òÈ´¤±¤ÆÉ½ÄÌ¤ê¤Ø¡£BEV=ÀÅ½ÍÀÇ½¤¬¹â¤¤¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¤¬¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¹â¤¤ÀÅ½ÍÀÇ½¤ò¸Ø¤ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î¾ì¹ç¡¢¤½¤³¤Ï¶Ã¤¯¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ÈÀÅ½ÍÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¸í²ò¤ò¶²¤ì¤º¤Ë¤¤¤¨¤Ð¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤ÏBEV¤Ã¤Ý¤µ¤ò¤Þ¤ë¤Ç´¶¤¸¤Ê¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ç¤ÎÈùÂ®¥Þ¥Ê¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤¸¤ó¤ï¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤¿ºÝ¤Î²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç½ÏÀ®¤·¤Æ¤¤¿ÌöÅÙ¡ÊÏ¢Â³¤¹¤ë²ÃÂ®ÅÙ¡Ë¤½¤Î¤â¤Î¡£¸À¤¤´¹¤¨¤ì¤Ð¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¾è°÷Á´°÷¤¬¤¤¤Ä¤Î¤Þ¤Ë¤«Â®ÅÙ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤È´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤ÊÂ®ÅÙÊÑ²½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯Âç¤²¤µ¤Ë¸À¤¨¤Ð¼ÖÆâ¤¬Ê¿¹Ô°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¡£¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥É¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
É®¼Ô¤Ï°ÊÁ°¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Î4¥É¥¢¥µ¥ë¡¼¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¡×¡Ê¥Õ¥¡¥ó¥È¥à»¤Î¥·¥ê¡¼¥ºII¡Ë¤Ç·×1000km¤Û¤É¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¤È¤·¤Æ±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£V·¿12µ¤Åû¤Î6.75L¤Ç8Â®AT¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÏÀÅ¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¯¡¢¥Ü¥Ç¥£¤ä¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ïº£²ó¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤è¤ê¤âÄ¹¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â»ë³¦¤¬¤Ò¤é¤±»à³Ñ¤¬¾¯¤Ê¤¯±¿Å¾¤·¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤òÅëºÜ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¥È¥à¤Î½Å¸ü¤ÊÁö¤ê¤ò¥È¥ì¡¼¥¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤À¡£ÃúÇ«¤ÊÂ®ÅÙÄ´À°¤¬¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤°ìÊý¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¤Ë¤Ï°Õ¿ÞÅª¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ßÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¶ËÄãÂ®°è¤«¤é¶¯¤á¤Î²ÃÂ®¤ò¹Ô¤¦ºÝ¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¤ÎÆ§¤ß¹þ¤ßÎÌ¤òµá¤á¤Æ¤¯¤ë¡£¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¸À¤¨¤Ð80¡Á75¡ó¤ÎÃÍ¤òÀê¤á¤ë¤¯¤é¤¤¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤È°Õ¿Þ¤·¤¿²ÃÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤¦¤·¤¿¶¯¤á¤Î²ÃÂ®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤â¼ÖÆâ¤Ï²÷Å¬¤Ê¤Þ¤Þ¡£¤Ò¤¿¤¹¤é¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡¦¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¡¦¥é¥¤¥É¤¬Â³¤¯¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¥ê¥¢¥Ó¥å¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
ÅÅÆ°¶îÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤ÎÀ©¸æ¤Ï1ËüÊ¬¤Î1ÉÃÃ±°Ì¡Ê¿Í¤Î½Ö¤¤ÎÌó1000ÇÜ¡Ë¤Ç¹Ô¤¨¤ë¤«¤é¡¢ÆâÇ³µ¡´Ø¤Î¤è¤¦¤ËµÛµ¤¡¢°µ½Ì¡¢Ç³¾Æ¡¢ÇÓµ¤¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥¯¥ë¤òÂÔ¤¿¤º¤·¤Æ¶îÆ°ÎÏ¤¬Áý¸º¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¤Ç¤ÎÁö¤êÌ£¤òÅÅÆ°¶îÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¤¿¤Î¤À¡£²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤â¤·¤«¤ê¤Ç¡¢D¥ì¥ó¥¸¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤ÎÁö¹Ô»þ¤ÏÆâÇ³µ¡´Ø¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Î¸ºÂ®ÅÙ¤ÈÆ±¤¸¤¯´Ë¤ä¤«¤ËÆ¯¤¯¡£
²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥¤«¤é´¶¤¸¤ëBEV¤é¤·¤µ
Áö¹ÔÀÇ½¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤ÎBEV¤é¤·¤µ¤Ï²óÀ¸¥Ö¥ì¡¼¥µ¡Ç½¤Ë¸«¤Æ¤È¤ì¤ë¡£¥·¥Õ¥È¥Î¥Ö¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ë¡ÖB¥Ü¥¿¥ó¡×¤ò²¡²¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÌá¤·¤¿ºÝ¤Î¸ºÂ®ÅÙ¤¬¥°¥Ã¤È¹â¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÄä»ß¤Þ¤Ç¹Ô¤¨¤ë¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ëÁàºî¤À¤±¤Î¥ï¥ó¥Ú¥À¥ë¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ã±¤Ë¶¯¤¤²óÀ¸¤¬Æ¯¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ú¥À¥ë¤Þ¤ï¤ê¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
ÄãÂ®°è¤Ç¤Ï¡¢Ê¬²òÇ½¤Î¹â¤¤¥ª¥ë¥¬¥ó¼°¤Î¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤È¤ÎÁê¾è¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¾è¼Ô¤ÎÆ¬¤¬¿¶¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¸ºÂ®ÅÙÄ´À°¤¬»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¹Ô¤¨¤¿¡£¤â¤Ã¤È¤â¡¢¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤ËÆ§¤ß´¹¤¨¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¸ºÂ®¡¢Ää»ß¤¹¤ëÉ¬Í×À¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢B¥Ü¥¿¥ó¤ÎÀ®½ÏÅÙ¤Ï¤È¤Æ¤â¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¹âÂ®Æ»Ï©¤Ç¤Î±¿Å¾¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
°ìÈÌÆ»Ï©¤«¤é¹âÂ®Æ»Ï©¤Ø¡£¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ï¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¡¦¥¯¥ë¡¼¥º¡¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖACC¡×¤È¡¢¼ÖÀþÃæ±û°Ý»ý»Ù±ç¤Ç¤¢¤ë¡ÖALC¡×¤¬È÷¤ï¤ë¡£¤µ¤é¤Ë60km/h°Ê²¼¤Ç¼þ°Ï¤Î¸òÄÌ´Ä¶¤¬¥·¥¹¥Æ¥à¤Îµá¤á¤ë¾ò·ï¤Ë¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤«¤é¼ê¤òÊü¤·¤¿¡Ö¥Ï¥ó¥º¥ª¥ÕÁö¹Ô¡×¤¬²ÄÇ½¤À¡£¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¹½À®Í×ÁÇ¤ÏBMW¤ÈÆ±¤¸¤À¤¬¡¢ACC¤Î²Ã¸ºÂ®¥Õ¥£¡¼¥ë¤ä¡¢ALC¤Î³ê¤é¤«¤ÊÁàÂÉ»Ù±ç¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹ÀìÍÑ¥í¥¸¥Ã¥¯¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¤¿¡£
ÅÔ»Ô¹âÂ®¤Ç¤ÏACC+ALC¤Î¥ì¥Ù¥ë2¾õÂÖ¤ÇÁö¹Ô¤·¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ë¤Û¤ÉÁ°¸å¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤äº¸±¦¤Î¥í¡¼¥ë¤ò¶ËÎÏÍÞ¤¨¤¿¼ÖÎ¾µóÆ°¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤¸¤ó¤ï¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤·¤¿¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤ÆÀµ³Î¤Ê¥¢¥·¥¹¥È¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£½ÓÉÒ¤µ¤¬ºÝÎ©¤ÄBMW¤È¤â¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦À©¸æ¤À¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥º¥ª¥ÕÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤Ê¸òÄÌ´Ä¶¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÎÀ©¸æÆâÍÆ¤«¤é°Â¿´´¶¤Î¹â¤¤¥¢¥·¥¹¥È¤¬Â³¤¯¤À¤í¤¦¤ÈÍ½ÁÛ¤¬¤Ç¤¤¿¡£
°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°ÀÇ½
°ìÈÌÆ»¤Ç¤Î»î¾è¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¹ß¤ê¤Æ¡¢ºÆ¤Ó°ìÈÌÆ»Ï©¤Ø¡£¤³¤³¤Ç¤Ï±¦¤Ëº¸¤ËÂ³¤¯¥«¡¼¥ÖÏ©¤òÁª¤ó¤À¡£¡Ö¥×¥é¥Ê¡¼¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤Î¿¿²Á¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£Ê¿ÌÌ¤ÈÌõ¤µ¤ì¤ë¥×¥é¥Ê¡¼¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢Á°¸å¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¤ÏÅ¬ÅÙ¤Ê¼ÖÎ¾µóÆ°¤òµö¤·¤Ê¤¬¤é°ìÄê°Ê¾å¤Î·¹¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤¬À©¸æ¤ò¹Ô¤¦¡£
¿Ê¹ÔÊý¸þ¤Ë¥«¡¼¥Ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼ÖºÜ¤Î¸÷³Ø¼°¥«¥á¥é¡Ë¤¬Ç§¼±¤¹¤ë¤È¥À¥ó¥Ñ¡¼¤Î¸º¿êÎÏ¤ò¹â¤á¤Ê¤¬¤é¡¢¸åÎØÁàÂÉµ¡Ç½¤ò¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºîÆ°¤µ¤»¤ë¡£3m¤òÄ¶¤¨¤ë¥í¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¼ÖÎ¾¤Ê¤¬¤é¡¢°ìÏ¢¤ÎÅý¹çÀ©¸æ¤Ë¤è¤ê¼ÖÂÎ¤È¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î°ìÂÎ´¶¤Ï¹â¤¤¤Þ¤Þ¥«¡¼¥Ö¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£
BEV¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¥¢¥Ê¥í¥°¤µ¤ò»Ä¤·¤¿¥¨¥¢¥³¥ó¤ÎÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
°ìÏ¢¤Î»î¾è¤ò½ª¤¨¤Æ¥Ù¡¼¥¹´ðÃÏ¤Ç»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¡£ºÇ½é¤Ï¤ª¤Ã¤«¤Ê¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¥¨¥Õ¥©¡¼¥È¥ì¥¹¡¦¥É¥¢¤ÎÁàºî¤Ë¤â´·¤ì¤¿¤³¤í¡¢²þ¤á¤Æ±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤ï¤ê¤ò¸«¤Þ¤ï¤·¤¿¡£2¤Ä¤ÎÂç¤¤ÊTFT±Õ¾½²èÌÌ¤¬¹½¤¨¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Þ¤ï¤ê¤ËºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤µ¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤â¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤äÉ÷ÎÌÄ´À°¤Ê¤É¡¢¼ê¤Î¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤ÉôÊ¬¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯Âç¤¤ÊÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¨¥¢¥³¥ó¤Î¿á¤½Ð¤·¸ý¤â¥Î¥Ö¤ò²¡¤·¹þ¤à¤³¤È¤Ç¥·¥ã¥Ã¥È¥À¥¦¥ó¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤â½¾Íè¤«¤é·Ñ¾µ¤¹¤ë¡£
¥ë¡¼¥Õ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥É¥¢¤ÎÆâÄ¥¤ê¤Ê¤É¤Î³Æ½ê¤Ë¤ÏÀ±¶õ¤òºÆ¸½¤·¤¿¤¢¤·¤é¤¤¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
°ìÊý¤Ç¼ÖÆâ¤ÏÂÓ¾õ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤¿LED¤È¡¢¥ë¡¼¥Õ¤Ë¤Á¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿LED¤Ë¤è¤ê¸¸ÁÛÅª¤Ê¼ÖÆâ¤ò±é½Ð¤¹¤ë¡£¥ë¡¼¥Õ¤ÎLED¤ÏÀ±¶õ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»þÀÞ¡¢Î®¤ìÀ±¤Î±é½Ð¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â½õ¼êÀÊ¤ä¸åÀÊ¡Ê¹¤¯¤Æ¼ÂÍÑÅª¡Ë¤Î¾è°÷¤Ë¸þ¤±¤¿¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¤Î°ì´Ä¤À¡£
Æ°ÎÏÀÇ½¤È½¼ÅÅÀÇ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ãó¼Ö¾ì¤ËÐÊ¤à¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
ºÇ¸å¤Ë¡¢BEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£Á°¸åÎØ¤ËÈ÷¤ï¤ëÆ±´ü·¿ÅÅÆ°¶îÆ°¥â¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢Á°190kW/365N¡¦m¡¢¸å360kW/710N¡¦m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£É½µ¤È¤·¤Æ¤ÏÃ±½ã¤Ê¹ç»»¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢430kW/900N¡¦m¤ÎÆâÇ³µ¡´Ø¤ËÁêÅö¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à½ÐÎÏ¤È¥È¥ë¥¯¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦À©¸æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅëºÜ¤¹¤ë2¼¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤Ï102kWh¤Ç¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¢¥â¥í¥Ã¥³¡¢¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥ó¤«¤éÄ´Ã£¤·¤¿¥³¥Ð¥ë¥È¤È¥ê¥Á¥¦¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¡£½¼ÅÅ»þ´Ö¤Ï195kW¤ÎDC¡Ê¹âÂ®½¼ÅÅ¡Ë¤Ç34Ê¬´Ö¡Ê10¢ª80¡óSOC¡Ë¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð100kmÁö¹Ô¤Ö¤ó¤Î½¼ÅÅ¤Ê¤é¤Ð9Ê¬°ÊÆâ¤Ç´°Î»¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Î½¼ÅÅ¥Ý¡¼¥È¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
ÆüËÜ¤Ç°ìÈÌÅª¤Ê50kW¤ÎDC¤Ç¤¢¤ì¤Ð95Ê¬¡ÊÆ±¡Ë¤Ç¡¢22kW¤ÎAC¡ÊÉáÄÌ½¼ÅÅ¡Ë¤Î¾ì¹ç¤Ï5»þ´Ö30Ê¬¡Ê0¢ª100¡óSOC¡Ë¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¹ñ»ÅÍÍ¤ÎÅÅÈñ¿ôÃÍ¤Ï4.16¡Á4.48km/kWh¤Ç¡¢23.6¡Á22.2kWh/100km¡Ê¤¤¤º¤ì¤âWLTPÃÍ¡Ë¡£°ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¤ÏWLTPÃÍ¤Ç530km¤È¤Î¤³¤È¡£
»î¾è¼Ö¤Î¼ÖÎ¾½ÅÎÌ¤Ï2920kg¤Ç¡¢Á°1380kg¡Ê47.3¡ó¡Ë¡¢¸å1540kg¡Ê52.7¡ó¡Ë¤Î½ÅÎÌÇÛÊ¬¡£¹ü³Ê¤Ï¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹³Æ¥â¥Ç¥ë¤¬ºÎÍÑ¤¹¤ë¥¢¥ë¥ßÀ½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼ÀìÍÑ¤È¤·¤Æ¹äÀ¤ò30¡ó¸þ¾å¤µ¤»¡¢¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÆâ¤Ë2¼¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÊäµ¡Îà¡Ê½ÅÎÌ700kg¡Ë¤ò¼ý¤á¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹³Æ¥â¥Ç¥ë¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¾²ÌÌ¤¬¶ËÃ¼¤Ë¹â¤¤¤È¤Ï´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
BEV¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦³µÇ°
É®¼Ô¤È»î¾è¼Ö¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹½é¤ÎBEV¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤Ï¡Ö¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹3.0¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢ÀÅ¤«¤Ç¡¢³ê¤é¤«¤Ë¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥²í¤ËÁö¤ë¤È¤¤¤¦´ðËÜÀÇ½¤ò¸«»ö¤Ê¤Þ¤Ç¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£BEV¤Ç¤¢¤ëÁ°¤Ë¥í¡¼¥ë¥¹¡¦¥í¥¤¥¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¥¹¥Ú¥¯¥¿¡¼¤ËÂ÷¤µ¤ì¤¿ËÜÅö¤Î»ÈÌ¿¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¡£¤¸¤Ä¤ËÍ°ÕµÁ¤Ê¼èºà¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÀ¾Â¼ Ä¾¿Í ¡§ ¸òÄÌ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë