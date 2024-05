Microsoftはこのほど、「Error replying to encrypted emails from Outlook Desktop - Microsoft Support」において、Outlookデスクトップを使用して暗号化メールに返信する際にエラーが発生する問題の回避策を伝えた。Error replying to encrypted emails from Outlook Desktop - Microsoft Support

○エラーの概要Microsoftによるとこの問題はOutlookデスクトップを使用してOMEv2暗号化電子メールに返信する際に、次のエラーメッセージを表示する不具合とされる。暗号化メールに返信する際に表示されるエラーメッセージ 引用:Microsoftこの問題は現在のチャネルバージョン2402(Build 17328.20142)およびこれ以降のバージョンで発生すると報告されている。○回避策Microsoftはこの問題への簡単な回避策として、Outlook Web Access(OWA)または「新しいOutlook」の使用を推奨している。Outlookデスクトップを使用したい場合は、次の手順にて問題の発生しない古いバージョンに戻す方法が提案されている。管理者権限でコマンドプロンプトを開くコマンド「cd "%programfiles%\Common Files\Microsoft Shared\ClickToRun" && officec2rclient.exe /update user updatetoversion=16.0.17231.20236」を実行する上記の回避策は一時的なものとされる。Microsoftは問題の調査を継続中としており、将来のアップデートにて修正する予定とみられる。