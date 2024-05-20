１７日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝８０．０６ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４１７．４ドル（＋３１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１０４．７セント（＋１３８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６５１．２５セント（－１２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．５０セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２２８．００セント（＋１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．７５（＋３．７６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝８０．０６ドル（＋０．８３ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２４１７．４ドル（＋３１．９ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１０４．７セント（＋１３８．２セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝６５１．２５セント（－１２．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４５２．５０セント（－４．５０セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１２２８．００セント（＋１１．７５セント）
・ＣＲＢ指数
２９３．７５（＋３．７６）
出所：MINKABU PRESS