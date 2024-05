スコットランドリーグで活躍している日本人選手はセルティック組だけではない。終盤に見せ場を作ったのは、ハーツでプレイするFW田川亨介だ。



昨夏にFC東京からハーツへ移籍した田川だが、前半戦は怪我の影響で2か月ほど離脱していた期間があった。復帰してからもベンチに座る時間が長く、なかなか出番を掴めなかったのだ。



何よりチームには今季24ゴールを挙げてリーグ得点王に輝いたスコットランド代表FWローレンス・シャンクランドがいる。田川には強烈なライバルがいたのだ。





The clip we've all been waiting for



With our very last kick of the ball in 2023/24, Kyosuke Tagawa smashes in the injury-time equaliser and sends Tynie mad @loveholidays // #loveholidays pic.twitter.com/8vBcBB3GX2