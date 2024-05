真っ白な“内もも”まで全開！超ミニワンピから無防備に覗く美しい「おみ足」、韓国歌手が話題に【PHOTO】

歌手のカン・ミンギョンが無防備な美脚を披露して注目されている。

【写真】カン・ミンギョン、“ぱつぱつ”白Tシャツ

カン・ミンギョンは最近、自身のインスタグラムに数枚の写真を公開した。

公開された写真でカン・ミンギョンは、車中のリクライニングシートに腰を掛けている。白い超ミニのワンピースを着ているのだが、彼女の美しいスタイルが目立つ。

何よりも“超ミニ”であるからこそわかる、妖艶な美脚が視線を奪った。

写真を見たファンらは「輝いて見える」「狂ってしまう」「歌も上手いしスタイルも最高」「ああ甘い…」といった反応を見せた。

(写真=カン・ミンギョンInstagram)

なおカン・ミンギョンが所属する女性デュオDavichiは、去る3月26日に新曲『I’ll be by your side』をリリースしている。

◇カン・ミンギョン プロフィール

1990年8月3日生まれ。2008年に5歳年上のイ・ヘリと共に、女性デュオDavichi(ダビチ)を結成してデビュー。以降、『Even Though I Hate You, I Love You』『8282』『Turtle』『Unspoken Words』など、数々のヒット曲を生んだ。2020年6月には自身のファッションブランド「Aviemuah」をローンチ。商品価格や求人条件などで何度か議論もあったが、CEOとしても奮闘している。