5月19日(日)23時15分放送のテレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』第二話にて、本作のエンディング主題歌、HYDE × MY FIRST STORYによる「永久 -トコシエ-」が公開された。同曲が5月20日(月)午前0:00より配信スタートしたほか、CD収録情報、初回仕様のジャケットも発表された。『鬼滅の刃 柱稽古編』主題歌のMY FIRST STORY × HYDE「夢幻」に続いて、エンディングテーマをHYDE × MY FIRST STORY「永久 -トコシエ-」が務めるかたちだ。「永久 -トコシエ-」の作詞 作曲 編曲はアニメ『鬼滅の刃』楽曲を数多く手がけてきた梶浦由記が担当した。

■MY FIRST STORY × HYDE「夢幻/永久 -トコシエ-」



▲通常盤初回仕様ジャケット_HYDE ▲通常盤初回仕様ジャケット_HYDE



▲通常盤初回仕様ジャケット_Hiro ▲通常盤初回仕様ジャケット_Hiro

2024年6月5日(水)CDリリース

CD予約リンク:https://va.lnk.to/LQbvXY

配信リンク:https://VA.lnk.to/uLcjye/applemusic

【通常盤初回仕様(CD)】

BVCL‐1412 1,200円(税抜)

※フェイスチェンジレッド三方背仕様

【通常盤(CD)】

BVCL‐1412 1,200円(税抜)

【期間生産限定盤(CD+DVD)】

BVCL‐1410〜1411 1,600円(税抜)

※テレビアニメ『鬼滅の刃』描きおろしイラストジャケット

※DVD:テレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』ノンクレジットOP/ED映像収録



▼MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

作詞 作曲 編曲:MY FIRST STORY, CHIMERAZ

※テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編オープニングテーマ



▼HYDE × MY FIRST STORY「永久 -トコシエ-」

作詞 作曲 編曲:梶浦由記

※テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編エンディングテーマ



商品情報:https://kimetsu.com/anime/hashirageikohen/music/

2024年6月5日(水)CDリリースCD予約リンク:https://va.lnk.to/LQbvXY配信リンク:https://VA.lnk.to/uLcjye/applemusic【通常盤初回仕様(CD)】BVCL‐1412 1,200円(税抜)※フェイスチェンジレッド三方背仕様【通常盤(CD)】BVCL‐1412 1,200円(税抜)【期間生産限定盤(CD+DVD)】BVCL‐1410〜1411 1,600円(税抜)※テレビアニメ『鬼滅の刃』描きおろしイラストジャケット※DVD:テレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』ノンクレジットOP/ED映像収録▼MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」作詞 作曲 編曲:MY FIRST STORY, CHIMERAZ※テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編オープニングテーマ▼HYDE × MY FIRST STORY「永久 -トコシエ-」作詞 作曲 編曲:梶浦由記※テレビアニメ『鬼滅の刃』柱稽古編エンディングテーマ商品情報:https://kimetsu.com/anime/hashirageikohen/music/

■テレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』



第三話先行カット/(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable 第三話先行カット/(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable

・毎週(日)夜11時15分より全国フジテレビ系列にて放送中

・5月18日(土)夜12時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始。初回は一時間スペシャル

・AT-X:5月21日(火)夜8時〜

・アニマックス:5月25日(土)夜7時〜

・各配信プラットフォームでも随時配信予定



【スタッフ】

原作:吾峠呼世晴(集英社ジャンプ コミックス刊)

監督:外崎春雄

キャラクターデザイン・総作画監督:松島 晃

脚本制作:ufotable

サブキャラクターデザイン:佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花

プロップデザイン:小山将治

美術監督:矢中勝、樺澤侑里

美術監修:衛藤功二

撮影監督:寺尾優一

3D監督:西脇一樹

色彩設計:大前祐子

編集:神野 学

音楽:梶浦由記、椎名 豪

アニメーション制作:ufotable



【主題歌】

オープニング主題歌:MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」

エンディング主題歌:HYDE × MY FIRST STORY「永久 -トコシエ-」

(Sony Music Labels / BEAT SEEKER MUSIC)



【キャスト】

竈門炭治郎:花江夏樹

竈門禰????豆子※:鬼頭明里

我妻善逸:下野 紘

嘴平伊之助:松岡禎丞

冨岡義勇:櫻井孝宏

宇髄天元:小西克幸

時透無一郎:河西健吾

胡蝶しのぶ:早見沙織

甘露寺蜜璃:花澤香菜

伊黒小芭内:鈴村健一

不死川実弥:関 智一

悲鳴嶼行冥:杉田智和

※ 禰????豆子の「禰????」は「ネ+爾」が正しい表記。

・毎週(日)夜11時15分より全国フジテレビ系列にて放送中・5月18日(土)夜12時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始。初回は一時間スペシャル・AT-X:5月21日(火)夜8時〜・アニマックス:5月25日(土)夜7時〜・各配信プラットフォームでも随時配信予定【スタッフ】原作:吾峠呼世晴(集英社ジャンプ コミックス刊)監督:外崎春雄キャラクターデザイン・総作画監督:松島 晃脚本制作:ufotableサブキャラクターデザイン:佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花プロップデザイン:小山将治美術監督:矢中勝、樺澤侑里美術監修:衛藤功二撮影監督:寺尾優一3D監督:西脇一樹色彩設計:大前祐子編集:神野 学音楽:梶浦由記、椎名 豪アニメーション制作:ufotable【主題歌】オープニング主題歌:MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」エンディング主題歌:HYDE × MY FIRST STORY「永久 -トコシエ-」(Sony Music Labels / BEAT SEEKER MUSIC)【キャスト】竈門炭治郎:花江夏樹竈門禰????豆子※:鬼頭明里我妻善逸:下野 紘嘴平伊之助:松岡禎丞冨岡義勇:櫻井孝宏宇髄天元:小西克幸時透無一郎:河西健吾胡蝶しのぶ:早見沙織甘露寺蜜璃:花澤香菜伊黒小芭内:鈴村健一不死川実弥:関 智一悲鳴嶼行冥:杉田智和※ 禰????豆子の「禰????」は「ネ+爾」が正しい表記。

関連リンク

◆HYDE オフィシャルサイト

◆MY FIRST STORY オフィシャルサイト

◆『鬼滅の刃 柱稽古編』オフィシャルサイト

◆HYDE オフィシャルサイト◆MY FIRST STORY オフィシャルサイト◆『鬼滅の刃 柱稽古編』オフィシャルサイト

MY FIRST STORY × HYDE名義によるCD「夢幻/永久 -トコシエ-」は6月5日にリリースされる。発売形態は、通常盤とテレビアニメ『鬼滅の刃』描き下ろしイラストが用いられる期間生産限定盤の2種類。期間生産限定盤のDVDにはテレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』のノンクレジットOP・ED映像が収録される。またこのたび、通常盤初回仕様のフェイスチェンジレッド三方背仕様のジャケットおよびCDの収録情報詳細が公開となった。以下に、HYDE、MY FIRST STORYのHiro、梶浦由記のコメントをお届けしたい。◆ ◆ ◆「忘れかけていた僕の中の鬼を梶浦さんが引き出しています。 『鬼滅の刃』はロックよりも攻めてるなと感じました。MY FIRST STORYさんと一緒に堕天していくような感覚。クセになりそうな詩と旋律は必聴です!是非、物語と合わせて音楽もお楽しみください」──HYDE◆ ◆ ◆「『鬼滅の刃』を通して、梶浦さんとの初めてのお仕事。他の方の作られたモノを自分なりに表現する為に、自分の中に落とし込んで歌うのが一番難しくもあり、楽しくもあるところ。きっと梶浦さんも自分が作ったモノがどう表現されるのか期待と不安があったかと思いますが、梶浦さんのお人柄の良さもあり、かなりいい作品に仕上がりました。更にそこにHYDEさんの歌声も交えた、「永久-トコシエ-」。『鬼滅の刃』という作品を少しでも彩れてると感じてもらえたら嬉しいです」──Hiro (MY FIRST STORY)◆ ◆ ◆「この度、光栄なことにテレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』のEDを飾る曲「永久 -トコシエ-」の作曲 作詞 編曲を担当させていただきました。HYDEさんとMY FIRST STORYさんという夢のようなコラボレーション、歌入れではお二人に、文字通り一言一言、魂を吹き込んでいただく感覚にただただ鳥肌を立てておりました。いよいよ最後のステージへ加速度を深めてゆくストーリーと共に、お二人の歌がそれぞれ物語る「永久 -トコシエ-」をお楽しみいただけましたら幸いです!」──梶浦由記◆ ◆ ◆