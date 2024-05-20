■テレビアニメ『鬼滅の刃 柱稽古編』





第三話先行カット／(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 第三話先行カット／(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

・毎週(日)夜11時15分より全国フジテレビ系列にて放送中・5月18日(土)夜12時よりTOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビにて放送開始。初回は一時間スペシャル・AT-X：5月21日(火)夜8時〜・アニマックス：5月25日(土)夜7時〜・各配信プラットフォームでも随時配信予定【スタッフ】原作：吾峠呼世晴(集英社ジャンプ コミックス刊)監督：外崎春雄キャラクターデザイン・総作画監督：松島 晃脚本制作：ufotableサブキャラクターデザイン：佐藤美幸、梶山庸子、菊池美花プロップデザイン：小山将治美術監督：矢中勝、樺澤侑里美術監修：衛藤功二撮影監督：寺尾優一３Ｄ監督：西脇一樹色彩設計：大前祐子編集：神野 学音楽：梶浦由記、椎名 豪アニメーション制作：ufotable【主題歌】オープニング主題歌：MY FIRST STORY × HYDE「夢幻」エンディング主題歌：HYDE × MY FIRST STORY「永久 -トコシエ-」(Sony Music Labels / BEAT SEEKER MUSIC)【キャスト】竈門炭治郎：花江夏樹竈門禰????豆子※：鬼頭明里我妻善逸：下野 紘嘴平伊之助：松岡禎丞冨岡義勇：櫻井孝宏宇髄天元：小西克幸時透無一郎：河西健吾胡蝶しのぶ：早見沙織甘露寺蜜璃：花澤香菜伊黒小芭内：鈴村健一不死川実弥：関 智一悲鳴嶼行冥：杉田智和※ 禰????豆子の「禰????」は「ネ＋爾」が正しい表記。