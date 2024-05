(MCU)映画『サンダーボルツ*(原題)』では、重要な役どころで起用されていたスティーヴン・ユァンの降板が発表された。以降、彼の後任には、ある俳優の名前が挙がっていた。『トップガン マーヴェリック』(2022)でボブ役を演じたルイス・プルマンだ。

プルマンは、ユァンの降板から程なくして後任の有力候補であると。マーベル・スタジオ側はプルマンの関与についてノーコメントを貫いているが、このたび米ポッドキャスト番組のジョシュ・ホロウィッツが、番組ゲストとして出演したプルマン本人に真偽のほどを直撃。「あなたが『サンダーボルツ*』に出ているってことで良いでしょうか。もうオフィシャルですよね。MCUに参加するのは、どんな気分ですか?」とかなり突っ込んだ質問をしたところ、これにプルマンはというと……。

「MCUは僕も観てきたシリーズですし、手の届かないような美しい世界のようですよね。あの世界に参加するのって、そのキャラクターと世界の中に長く住み続けたいという点で、テレビドラマの作品に参加するのと似ていますよね。」

否定も肯定もせず、明らかに避けた回答を見せたプルマン。しかし、本人は「もし(マーベルから)出演の連絡をいただいたら、しっかり検討しなければいけなくなりますね」とも答え、間接的に出演していないと主張した。

プルマンが演じると伝えられている役は、セントリーという原作コミックのキャラクター。イエローとブルーのスーツが特徴的な地球最強のヒーローだ。降板したユァンはセントリーのコスチュームのフィッティングまで行っていたというもある。

なんとか情報を引き出したいホロウィッツは、事前に印刷したセントリーの画像をプルマンに見せるという強硬手段を取る。対するプルマンはセントリーの姿を見るやいなや思わず笑ってしまっているが、「なんですか、この美しいコスチュームは」とあくまで知らない素ぶり。結局このインタビューで、プルマンが『サンダーボルツ*』に出演しているかは分からなかった。

『サンダーボルツ*』では、倫理的にグレーなMCUのアンチヒーローたちが政府の招集により集結。チームを結成して、ある任務に挑むようだ。現在は米アトランタのスタジオで撮影が行われている。

映画『サンダーボルツ*(原題)』は2025年5月2日米公開予定。

Source:

The post first appeared on .