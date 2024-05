セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2024年5月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する「くまのプーさん」 マスコットVol.2を紹介します☆

セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 マスコットVol.2

投入時期:2024年5月17日より順次

サイズ:全長約8×6×11cm

種類:全4種(ティガー、ルー、プー、ランピー)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

「くまのプーさん」と仲間たちのかわいらしいマスコットシリーズが、セガプライズから登場。

第2弾として「くまのプーさん」や「ティガー」「ルー」「ランピー」がラインナップされます。

「くまのプーさん」たちの特徴をとらえた、手のひらサイズのマスコットです☆

ティガー

元気いっぱいなトラのぬいぐるみ「ティガー」

鮮やかなオレンジ色のボディと、特徴的な体のしま模様もしっかり再現されています。

ルー

カンガルー親子のぬいぐるみである「カンガ」の息子「ルー」

ブルーのコスチュームや大きな耳、つぶらな瞳が印象的です。

くまのプーさん

ウインクしてみせる「くまのプーさん」

かわいらしいお座りポーズで、ぬい撮りにもぴったりです。

ランピー

「くまのプーさん」たちと仲よしの子ズオウ「ランピー」

ふっくらとしたボリューム感あるマスコットです。

100エーカーの森の仲間たちをデザインした、かわいいマスコットシリーズの第2弾。

セガプライズの「くまのプーさん」 マスコットVol.2は、2024年5月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post お座りポーズのティガーやランピー!セガプライズ ディズニー「くまのプーさん」 マスコットVol.2 appeared first on Dtimes.