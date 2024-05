人気のチョコミントも盛りだくさん！東武百貨店 池袋本店「ENJOY！GREEN」

東武百貨店 池袋本店は2024年5月16日(木)から29日(水)の14日間、食品フロアにて「ENJOY!GREEN」を開催中です。

東武百貨店 池袋本店「ENJOY!GREEN」

場所 :東武百貨店 池袋本店 地下2階・地下1階 食品フロア

期間 :2024年5月16日(木)〜29日(水)

営業時間:午前10時〜午後8時

注目はチョコミントを使用したコロッケやサラダなどのお惣菜。

その他、チョコミントのスイーツを多数展開します。

さらに、新緑の季節にちなんで「グリーン」カラーのスイーツやグルメを販売。

旬のメロンを使用したスイーツやひんやりスイーツ、パスタやチキンなど種類豊富に紹介します。

チョコミント×洋と和のスイーツ

【コロンバン】地下1階6番地

「ワッフル チョコミント」594円(1個)《各日数量限定》※東武限定品

クリームの中に入ったミントのガナッシュがポイント。

上にもミントガナッシュをサンドしたマカロンをトッピング。

コロンバン「ワッフル チョコミント」

【ポンパドウル】地下2階10番地

「アーモンドチョコミント」270円(1個)《各日数量限定》※東武限定品

程よくミントが香るクリームがたっぷり。

ナッツが入ったチョコレートでパンをコーティング。

ポンパドウル「アーモンドチョコミント」

【グラニースミス】地下1階3番地

「チョコミント アップルパイ」650円(1ピース)《数量限定》※東武限定品

チョコミントクリームの爽やかな甘さに、ジューシーなリンゴがよく合います。

グラニースミス「チョコミント アップルパイ」

【菓匠 花見】地下1階4番地

「チョコミント大福」400円(1個)《各日数量限定》※東武限定品

ミントを練り込んだ餅生地でチョコレートあんを包み込んだ大福。

菓匠 花見「チョコミント大福」

チョコミントのコロッケとサラダ?!

【発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京】地下2階4番地

「チョコミントのアーモンドリッチクリームコロッケ」681円(1個)《各日販売予定20点》※東武限定品

ミントクリームにチョコチップと香ばしいローストアーモンドを入れた、新感覚クリームコロッケが楽しめます。

発酵kitchen リッチクリームコロッケ東京「チョコミントのアーモンドリッチクリームコロッケ」

【セージ&フェンネル】地下1階10番地

「チョコミントサラダ」766円(1パック)《各日数量限定》※東武限定品

初夏を感じるハーブに、チョコグラノーラをトッピングしたサラダ。

セージ&フェンネル「チョコミントサラダ」

チョコミント×ひんやりスイーツ

【丸福珈琲店】地下2階9番地

「チョコミントパフェ」イートイン 1,100円(1人前)《販売予定100点》※東武限定品

後味がスッキリのチョコミントアイスに、チョコブラウニーとオレンジをトッピング。

チョコの甘みでミントの爽やかさが引き立つ。

丸福珈琲店「チョコミントパフェ」

【キーコーヒー】地下2階5番地

「チョコミント フロート」イートイン 715円(1杯)《各日販売予定15点》※東武限定品

爽やかなミントミルクの上に、ソフトクリームをのせ、チョコレートソースをトッピング。

キーコーヒー「チョコミント フロート」

グリーン×スイーツ 旬のメロンを使用!

【ダロワイヨ レ マカロン】地下1階4番地

「赤肉メロン」324円(1個)※東武限定品

メロンソースと赤肉メロン風味のクリームを挟んだ生マカロン。

ダロワイヨ レ マカロン「赤肉メロン」

【フルーツショップ青木】地下1階8番地

「ポンポンメロン」1,685円(1ピース)《各日販売予定20点》※東武限定品

芳醇な香りのアールスメロンを使用したリッチなメロンタルト。

フルーツショップ青木「ポンポンメロン」

【ア・ラ・カンパーニュ】地下1階4番地

「タルトレット オ ムロン」1,188円(1ピース)《各日販売予定20点》

カスタードクリームと生クリーム、メロンの相性が抜群の自信作。

ア・ラ・カンパーニュ「タルトレット オ ムロン」

【虎屋ういろ】地下1階4番地

「チョコメロンういろ」800円(1本/約19cm)《各日販売予定20点》※東武限定品

チョコういろに、メロン果汁のういろと葛ういろを重ねた涼しげな和菓子。

虎屋ういろ「チョコメロンういろ」

グリーン×ひんやりスイーツ

【ウォーターメロン】地下2階6番地

「キウイソフトクリーム」イートイン 458円(1個)※東武限定品

テイクアウト 450円(1個)

北海道ソフトクリームに、凍らせたキウイの果肉を練り込んだ食感も楽しい一品。

ウォーターメロン「キウイソフトクリーム」

【みはし】地下2階11番地

「抹茶と若桃の緑尽くしあんみつ」イートイン 981円(1人前)※東武限定品

抹茶のあんみつに若桃の甘露煮や、濃厚な抹茶アイスを添えた緑尽くしの甘味。

みはし「抹茶と若桃の緑尽くしあんみつ」

グリーンカラーのパスタとチキン

【バルマルシェ コダマ ミートデリカテッセン】地下1階10番地

「生ハムとルッコラのパスタ」864円(1パック)《各日販売予定10点》※東武限定品

ジェノベーゼとほうれん草のパスタ。

生ハムとルッコラ、パルメザンチーズの相性抜群。

バルマルシェ コダマ ミートデリカテッセン「生ハムとルッコラのパスタ」

【つけにく麹屋】地下2階4番地

「麹漬チキンステーキ〜ポパイグリーンソース〜」702円(1パック)《各日販売予定10点》※東武限定品

ジューシーな麹漬鶏にほうれん草のクリームをたっぷりとかけた一品。

つけにく麹屋「麹漬チキンステーキ〜ポパイグリーンソース〜」

チョコミントを愛する、うしくろくんが来店

Instagramの総フォロワーは約6.3万人。

独自の視点でチョコミントの情報を発信するインフルエンサー。

うしくろくん

