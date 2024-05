THE CLINICが、結婚式に向けて痩せたい女性のための新サービス「ブライダル脂肪吸引」の提供を開始しました。

THE CLINIC「ブライダル脂肪吸引」

THE CLINICが、結婚式に向けて痩せたい女性のための新サービス「ブライダル脂肪吸引」の提供を開始!

本サービスでは、脂肪吸引とボディデザインを専門としたドクターが「華奢な二の腕」や「引き締まった小顔」、「天使の羽が見える背中」など、ウエディングドレスを着る女性が理想とするシンデレラボディを叶えます。

現在、リリース記念限定モニターを募集中です。

サービスの詳細については、特設ページを確認してください。

【リリース記念限定モニター募集中!特設ページはこちら】

https://www.theclinic.jp/contents/body/bridal-lipo/

●式が近づいているのに、思ったように痩せない…そんなお悩みを解決します

結婚式は、人生の一大イベントの1つ。

憧れのウエディングドレスをキレイに着こなすために、ダイエットをする方、ブライダルエステに通ってボディケアをする方は多くいらっしゃいます。

ですが、ダイエットだとなかなか痩せられなかったり、エステも思ったような効果が出ない場合があり、悩まれる方も少なくありません。

そんな方へおすすめしたいのが、ザクリニックのブライダル脂肪吸引です。

ブライダル脂肪吸引なら、短期間で確実な部分痩せが叶います。

他の痩身との違い

●ザクリニック ブライダル脂肪吸引のこだわり

ザクリニックでは、機材にもこだわり抜いた施術を提供しています。

<自然で滑らかな仕上がりを実現する「カニューレ」>

カニューレとは、脂肪を吸う吸引管のことです。

同院では多種多様な形状のカニューレを取り揃え、部位ごとに使い分けています。

たとえば、二の腕には先端が曲がったカニューレを使用することで、二の腕の曲線に沿って脂肪を吸引し、より自然で滑らかに仕上げます。

<脂肪が硬い背中もしっかり吸引「パワーエックス」>

パワーエックスは、ベイザー脂肪吸引専用の電動ハンドピースで、国内では希少な機材です。

カニューレが回転することで、背中などの脂肪が硬い部位もすみずみまでしっかり吸引できます。

THE CLINICのこだわりの器具

●理想の花嫁姿を叶える3つのプランを用意

ブライダル脂肪吸引は、自信をもってウエディングドレスを着ていただくために、3つのプランを用意されています。

3つのブライダルプラン

<1. 二の腕を隠さないドレスが着たい! 二の腕スッキリプラン>

ダイエットをしても二の腕だけが痩せない、とお悩みのプレ花嫁さまは多いのではないでしょうか?二の腕スッキリプランは、外側に張り出す脂肪と、腕の付け根側の脂肪をベイザー脂肪吸引でしっかり取ることで、真っすぐでスラっと引き締まった二の腕に仕上げます。

<2. キレイな横顔で写真にうつりたい! フェイスラインプラン>

結婚式は横顔で写真にうつることも多く、顎回りのもたつきが気になる方もいらっしゃると思います。

フェイスラインプランは、顎下をベイザー脂肪吸引でしっかり吸引することで皮膚を引き締め、顎下に奥行きのあるスッキリとしたシャープなフェイスラインに仕上げます。

<3. 後ろ姿にもこだわりたい! バックスタイルプラン>

ウエディングドレスを着たとき、意外と見られているのが背中。

後ろ姿が不格好で悩まれるプレ花嫁さまも多いです。

背中は脂肪が硬い部位ですが、同院では前述したベイザー脂肪吸引とパワーエックスを併用することで、すみずみまで吸引が可能です。

天使の羽がクッキリ見える後ろ姿をデザインします。

今だけ!リリース記念限定モニター募集中

ブライダル脂肪吸引のリリースを記念して、現在期間限定モニターを募集しています。

ウエディングドレスを着たときに気になる部位を、お得に部分痩せできるチャンスです。

この機会に、ぜひ利用ください。

※今後のお申し込み状況によっては予告なく受付を終了させていただく可能性もありますこと、ご了承ください。

【リリース記念限定モニターの詳細はこちら】

https://www.theclinic.jp/contents/body/bridal-lipo/

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 今だけお得な限定モニター募集!THE CLINIC「ブライダル脂肪吸引」 appeared first on Dtimes.