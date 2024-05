投資系人気インフルエンサーのオンライン講座！まねびば「バフェット太郎のまねびば」

Serendeepは、投資や資産運用を学びたい一般の皆さまを対象に、本物の投資家から投資や資産運用で実践できるノウハウを学べる投資学習サービス「まねびば」を運営。

講座第一弾として、著名投資家兼投資系インフルエンサーのバフェット太郎氏による株式投資専門のオンライン講座「バフェット太郎のまねびば」を2024年5月18日(土)にリリースしたことを発表しました。

まねびば「バフェット太郎のまねびば」

「バフェット太郎のまねびば」は、株式投資をもっと深く学び、一生使える投資スキルを習得したいと真剣に考えている一般の皆さまを対象に、バフェット太郎氏から株式投資の実践的なノウハウや考え方のコツを学ぶことができる、定員制のオンライン講座です。

実際の株式ニュースをもとに、「より良い投資家」になるために必要な決算書や経済指標、金融政策の読み方、銘柄分析やテクニカル分析の手法に加え、考え方のコツを学ぶことができます。

1記事あたりのボリュームは比較的短めで移動時間などのすき間時間に読むこともでき、かつ読み応えがあり学びの多い内容となっています。

月20〜30程度の記事更新が予定されています。

「バフェット太郎のまねびば」講座紹介ページ:

バフェット太郎のまねびば

※ページ中に講座申し込みページへのリンクがあります。

■「バフェット太郎のまねびば」講座の対象および特徴

●対象:株式投資をもっと深く学び、一生使える投資のスキルを習得したいと真剣に考えている一般の皆さま(中級レベル以上を想定)

・「バフェット太郎note(https://note.com/buffett_taro/)」の購読者の方を中心に、億万投資家の投資戦略や考え方を学びたい方(「バフェット太郎note」購読者でなくても受講可能)

・バフェット太郎氏の株式の売買タイミングに関する考え方を知りたい方

・国内メディアが報じない、世界のマーケットニュースを知りたい方

・決算書や経済指標、金融政策の正しい読み方を学びたい方

・銘柄分析やテクニカル分析を学びたい方

・より良い投資家になるための正しい考え方のコツを習得したい方

●「note」が経済専門コンテンツであるのに対し、「まねびば」は株式投資を学びたい方を対象とした株専門のコンテンツ

●情報の正確さと速さを大切にしているためテキスト形式での配信を採用。

過去記事も全て閲覧可能

●月20-30程度の記事更新を予定※。

1記事あたりのボリュームは比較的短めですき間時間に読むこともでき、かつ読み応えがあり学びの多い内容

※記事数を確約するものではありません

●定員制のオンライン講座(定員になり次第、入会受付を終了します)

●受講料9,800円/月(税込)※ で継続的かつ常に最新の情報を学び続けることが可能

※月の途中に入会・退会の場合も日割計算はありません

●継続して学び続けることで、一生ものの投資スキルを身につけることが可能

●PC・スマートフォン・タブレットから受講でき、いつでもどこでもすきま時間などを活用して自分のペースで学ぶことが可能

【注意事項】

本講座は投資知識の学習と向上を目的としており、投資助言業にかかる内容(個別銘柄の具体的な売買について)の情報提供はございません。

また、入会された方の利益の向上を保証するものではありません。

投資は自己責任となりますのでご了承ください。

その他注意事項については、講座紹介ページを参照ください。

(https://moneviva.jp/lesson/buffetttaro01/)

