ビジャレアルvsR・マドリー 試合記録
【ラ・リーガ第37節】(ラ・セラミカ)
ビジャレアル 4-4(前半1-4)R・マドリー
<得点者>
[ビ]アレクサンデル・セルロート4(39分、48分、52分、56分)
[R]アルダ・ギュレル2(14分、45分+2)、ホセル(30分)、ルーカス・バスケス(40分)
<退場>
[ビ]マルセリーノ・ガルシア・トラル(90分+8)
<警告>
[ビ]アルベルト・モレノ(45分+5)、ベルトラン・トラオレ(84分)、マルセリーノ・ガルシア・トラル(90分+1)
[R]エドゥアルド・カマビンガ(66分)、ダニ・セバージョス(86分)
観衆:21,671人
ビジャレアル 4-4(前半1-4)R・マドリー
<得点者>
[ビ]アレクサンデル・セルロート4(39分、48分、52分、56分)
[R]アルダ・ギュレル2(14分、45分+2)、ホセル(30分)、ルーカス・バスケス(40分)
<退場>
[ビ]マルセリーノ・ガルシア・トラル(90分+8)
<警告>
[ビ]アルベルト・モレノ(45分+5)、ベルトラン・トラオレ(84分)、マルセリーノ・ガルシア・トラル(90分+1)
[R]エドゥアルド・カマビンガ(66分)、ダニ・セバージョス(86分)
観衆:21,671人