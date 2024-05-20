ビジャレアルvsR・マドリー スタメン発表
[5.19 ラ・リーガ第37節](ラ・セラミカ)
※26:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 13 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 ジェルソン・モスケラ
DF 5 ホルヘ・クエンカ
DF 12 エリック・バイリー
DF 18 アルベルト・モレノ
MF 4 サンティ・コメサニャ
MF 9 ゴンサロ・ゲデス
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 27 イリアス・アコーマック
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 11 アレクサンデル・セルロート
控え
GK 1 ペペ レイナ
DF 3 ラウール・アルビオル
DF 23 アイサ・マンディ
MF 6 エティエンヌ・キャプー
MF 14 マヌエル・トリゲロス
MF 19 フランシス・コクラン
MF 20 ラモン・テラッツ
MF 25 ベルトラン・トラオレ
FW 15 ホセ・ルイス・モラレス
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
FW 14 ホセル
控え
GK 1 ティボー・クルトワ
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 28 Mario Martín
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
※26:00開始
<出場メンバー>
[ビジャレアル]
先発
GK 13 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 2 ジェルソン・モスケラ
DF 5 ホルヘ・クエンカ
DF 12 エリック・バイリー
DF 18 アルベルト・モレノ
MF 4 サンティ・コメサニャ
MF 9 ゴンサロ・ゲデス
MF 10 ダニエル・パレホ
MF 27 イリアス・アコーマック
FW 7 ジェラール・モレノ
FW 11 アレクサンデル・セルロート
GK 1 ペペ レイナ
DF 3 ラウール・アルビオル
DF 23 アイサ・マンディ
MF 6 エティエンヌ・キャプー
MF 14 マヌエル・トリゲロス
MF 19 フランシス・コクラン
MF 20 ラモン・テラッツ
MF 25 ベルトラン・トラオレ
FW 15 ホセ・ルイス・モラレス
監督
マルセリーノ・ガルシア・トラル
[レアル・マドリー]
先発
GK 13 アンドリー・ルニン
DF 3 エデル・ミリトン
DF 17 ルーカス・バスケス
DF 20 フラン・ガルシア
DF 22 アントニオ・リュディガー
MF 10 ルカ・モドリッチ
MF 15 フェデリコ・バルベルデ
MF 19 ダニ・セバージョス
MF 21 ブラヒム・ディアス
MF 24 アルダ・ギュレル
FW 14 ホセル
控え
GK 1 ティボー・クルトワ
GK 25 ケパ・アリサバラガ
DF 2 ダニエル・カルバハル
DF 6 ナチョ・フェルナンデス
DF 23 フェルラン・メンディ
MF 5 ジュード・ベリンガム
MF 8 トニ・クロース
MF 12 エドゥアルド・カマビンガ
MF 28 Mario Martín
FW 7 ビニシウス・ジュニオール
FW 11 ロドリゴ・ゴエス
監督
カルロ・アンチェロッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります