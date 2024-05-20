[5.19 ラ・リーガ第37節](ラ・セラミカ)

※26:00開始

<出場メンバー>

[ビジャレアル]

先発

GK 13 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 2 ジェルソン・モスケラ

DF 5 ホルヘ・クエンカ

DF 12 エリック・バイリー

DF 18 アルベルト・モレノ

MF 4 サンティ・コメサニャ

MF 9 ゴンサロ・ゲデス

MF 10 ダニエル・パレホ

MF 27 イリアス・アコーマック

FW 7 ジェラール・モレノ

FW 11 アレクサンデル・セルロート

控え

GK 1 ペペ レイナ

DF 3 ラウール・アルビオル

DF 23 アイサ・マンディ

MF 6 エティエンヌ・キャプー

MF 14 マヌエル・トリゲロス

MF 19 フランシス・コクラン

MF 20 ラモン・テラッツ

MF 25 ベルトラン・トラオレ

FW 15 ホセ・ルイス・モラレス

監督

マルセリーノ・ガルシア・トラル

[レアル・マドリー]

先発

GK 13 アンドリー・ルニン

DF 3 エデル・ミリトン

DF 17 ルーカス・バスケス

DF 20 フラン・ガルシア

DF 22 アントニオ・リュディガー

MF 10 ルカ・モドリッチ

MF 15 フェデリコ・バルベルデ

MF 19 ダニ・セバージョス

MF 21 ブラヒム・ディアス

MF 24 アルダ・ギュレル

FW 14 ホセル

控え

GK 1 ティボー・クルトワ

GK 25 ケパ・アリサバラガ

DF 2 ダニエル・カルバハル

DF 6 ナチョ・フェルナンデス

DF 23 フェルラン・メンディ

MF 5 ジュード・ベリンガム

MF 8 トニ・クロース

MF 12 エドゥアルド・カマビンガ

MF 28 Mario Martín

FW 7 ビニシウス・ジュニオール

FW 11 ロドリゴ・ゴエス

監督

カルロ・アンチェロッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります