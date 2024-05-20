　2023-24シーズンのプレミアリーグが閉幕した。世界最高峰の戦いを制したのはマンチェスター・シティ。そのチームのエースFWアーリング・ハーランドが27ゴールを記録し、2季連続で得点王に輝いた。

　2位にチェルシーのMFコール・パーマー(22得点)、3位にニューカッスルのFWアレクサンデル・イサク(21得点)。最終節に2得点を挙げてマンチェスター・Cをリーグ史上初の4連覇に導いたMFフィル・フォーデンは19ゴールで4位にランク入りしている。

1位:27得点

アーリング・ハーランド(マンチェスター・C)

2位:22得点

コール・パーマー(チェルシー)

3位:21得点

アレクサンデル・イサク(ニューカッスル)

4位:19得点

フィル・フォーデン(マンチェスター・C)

オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)

ドミニク・ソランケ(ボーンマス)

7位:18得点

モハメド・サラー(リバプール)

8位:17得点

ソン・フンミン(トッテナム)

9位:16得点

ブカヨ・サカ(アーセナル)

ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)

ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)

12位:14得点

ニコラス・ジャクソン(チェルシー)

クリス・ウッド(N・フォレスト)

14位:13得点

カイ・ハバーツ(アーセナル)

15位:12得点

レアンドロ・トロサール(アーセナル)

ヨアン・ウィサ(ブレントフォード)

ファン・ヒチャン(ウォルバーハンプトン)

マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン)

19位:11得点

フリアン・アルバレス(マンチェスター・C)

アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)

ダルウィン・ヌニェス(リバプール)

リシャルリソン(トッテナム)

エベレチ・エゼ(クリスタル・パレス)

カールトン・モリス(ルートン・タウン)

25位:10得点

ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)

ラスムス・ホイルンド(マンチェスター・U)

ディオゴ・ジョタ(リバプール)

レオン・ベイリー(アストン・ビラ)

マイケル・オリーズ(クリスタル・パレス)

イライジャ・アデバヨ(ルートン・タウン)