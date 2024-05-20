“怪物”ハーランドが27ゴールで2シーズン連続の得点王に輝く
2023-24シーズンのプレミアリーグが閉幕した。世界最高峰の戦いを制したのはマンチェスター・シティ。そのチームのエースFWアーリング・ハーランドが27ゴールを記録し、2季連続で得点王に輝いた。
2位にチェルシーのMFコール・パーマー(22得点)、3位にニューカッスルのFWアレクサンデル・イサク(21得点)。最終節に2得点を挙げてマンチェスター・Cをリーグ史上初の4連覇に導いたMFフィル・フォーデンは19ゴールで4位にランク入りしている。
1位:27得点
アーリング・ハーランド(マンチェスター・C)
2位:22得点
コール・パーマー(チェルシー)
3位:21得点
アレクサンデル・イサク(ニューカッスル)
4位:19得点
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)
ドミニク・ソランケ(ボーンマス)
7位:18得点
モハメド・サラー(リバプール)
8位:17得点
ソン・フンミン(トッテナム)
9位:16得点
ブカヨ・サカ(アーセナル)
ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
12位:14得点
ニコラス・ジャクソン(チェルシー)
クリス・ウッド(N・フォレスト)
14位:13得点
カイ・ハバーツ(アーセナル)
15位:12得点
レアンドロ・トロサール(アーセナル)
ヨアン・ウィサ(ブレントフォード)
ファン・ヒチャン(ウォルバーハンプトン)
マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン)
19位:11得点
フリアン・アルバレス(マンチェスター・C)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ダルウィン・ヌニェス(リバプール)
リシャルリソン(トッテナム)
エベレチ・エゼ(クリスタル・パレス)
カールトン・モリス(ルートン・タウン)
25位:10得点
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ラスムス・ホイルンド(マンチェスター・U)
ディオゴ・ジョタ(リバプール)
レオン・ベイリー(アストン・ビラ)
マイケル・オリーズ(クリスタル・パレス)
イライジャ・アデバヨ(ルートン・タウン)
2位にチェルシーのMFコール・パーマー(22得点)、3位にニューカッスルのFWアレクサンデル・イサク(21得点)。最終節に2得点を挙げてマンチェスター・Cをリーグ史上初の4連覇に導いたMFフィル・フォーデンは19ゴールで4位にランク入りしている。
アーリング・ハーランド(マンチェスター・C)
2位:22得点
コール・パーマー(チェルシー)
3位:21得点
アレクサンデル・イサク(ニューカッスル)
4位:19得点
フィル・フォーデン(マンチェスター・C)
オリー・ワトキンス(アストン・ビラ)
ドミニク・ソランケ(ボーンマス)
7位:18得点
モハメド・サラー(リバプール)
8位:17得点
ソン・フンミン(トッテナム)
9位:16得点
ブカヨ・サカ(アーセナル)
ジャン・フィリップ・マテタ(クリスタル・パレス)
ジャロッド・ボーウェン(ウエスト・ハム)
12位:14得点
ニコラス・ジャクソン(チェルシー)
クリス・ウッド(N・フォレスト)
14位:13得点
カイ・ハバーツ(アーセナル)
15位:12得点
レアンドロ・トロサール(アーセナル)
ヨアン・ウィサ(ブレントフォード)
ファン・ヒチャン(ウォルバーハンプトン)
マテウス・クーニャ(ウォルバーハンプトン)
19位:11得点
フリアン・アルバレス(マンチェスター・C)
アンソニー・ゴードン(ニューカッスル)
ダルウィン・ヌニェス(リバプール)
リシャルリソン(トッテナム)
エベレチ・エゼ(クリスタル・パレス)
カールトン・モリス(ルートン・タウン)
25位:10得点
ブルーノ・フェルナンデス(マンチェスター・U)
ラスムス・ホイルンド(マンチェスター・U)
ディオゴ・ジョタ(リバプール)
レオン・ベイリー(アストン・ビラ)
マイケル・オリーズ(クリスタル・パレス)
イライジャ・アデバヨ(ルートン・タウン)