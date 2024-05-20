インテルvsラツィオ スタメン発表
[5.19 セリエA第37節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※25:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 77 エミル・アウデロ
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
MF 5 ステファノ・センシ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 14 デイヴィ クラーセン
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 70 アレクシス・サンチェス
監督
シモーネ・インザーギ
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 3 ルカ・ペッレグリーニ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 35 C. Mandas
GK 59 D. Renzetti
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 18 G. Isaksen
FW 22 D. González
監督
イゴール・トゥドール
※25:00開始
<出場メンバー>
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 28 バンジャマン・パバール
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 32 フェデリコ・ディマルコ
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 77 エミル・アウデロ
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 30 カルロス・アウグスト
DF 31 Y. Bisseck
MF 5 ステファノ・センシ
MF 7 フアン・クアドラード
MF 14 デイヴィ クラーセン
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 17 テイジョン・ブキャナン
MF 21 クリスチャン・アスラニ
FW 8 マルコ・アルナウトビッチ
FW 70 アレクシス・サンチェス
監督
シモーネ・インザーギ
[ラツィオ]
先発
GK 94 イバン・プロベデル
DF 4 パトリック・ガバロン
DF 15 ニコロ・カザーレ
DF 34 マリオ・ヒラ
MF 3 ルカ・ペッレグリーニ
MF 5 マティアス・ベシーノ
MF 6 鎌田大地
MF 20 マッティア・ザッカーニ
MF 65 ニコロ・ロベッラ
MF 77 アダム・マルシッチ
FW 19 バレンティン・カステジャノス
控え
GK 35 C. Mandas
GK 59 D. Renzetti
DF 23 エルセイド・ヒサイ
MF 7 フェリペ・アンデルソン
MF 8 マテオ・グエンドゥジ
MF 10 ルイス・アルベルト
MF 29 マヌエル・ラッツァーリ
MF 32 ダニーロ・カタルディ
FW 9 ペドロ・ロドリゲス
FW 17 チーロ・インモービレ
FW 18 G. Isaksen
FW 22 D. González
監督
イゴール・トゥドール
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります