[5.19 セリエA第37節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※25:00開始

<出場メンバー>

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 28 バンジャマン・パバール

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 32 フェデリコ・ディマルコ

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 10 ラウタロ・マルティネス

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 77 エミル・アウデロ

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 30 カルロス・アウグスト

DF 31 Y. Bisseck

MF 5 ステファノ・センシ

MF 7 フアン・クアドラード

MF 14 デイヴィ クラーセン

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 17 テイジョン・ブキャナン

MF 21 クリスチャン・アスラニ

FW 8 マルコ・アルナウトビッチ

FW 70 アレクシス・サンチェス

監督

シモーネ・インザーギ

[ラツィオ]

先発

GK 94 イバン・プロベデル

DF 4 パトリック・ガバロン

DF 15 ニコロ・カザーレ

DF 34 マリオ・ヒラ

MF 3 ルカ・ペッレグリーニ

MF 5 マティアス・ベシーノ

MF 6 鎌田大地

MF 20 マッティア・ザッカーニ

MF 65 ニコロ・ロベッラ

MF 77 アダム・マルシッチ

FW 19 バレンティン・カステジャノス

控え

GK 35 C. Mandas

GK 59 D. Renzetti

DF 23 エルセイド・ヒサイ

MF 7 フェリペ・アンデルソン

MF 8 マテオ・グエンドゥジ

MF 10 ルイス・アルベルト

MF 29 マヌエル・ラッツァーリ

MF 32 ダニーロ・カタルディ

FW 9 ペドロ・ロドリゲス

FW 17 チーロ・インモービレ

FW 18 G. Isaksen

FW 22 D. González

監督

イゴール・トゥドール

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります