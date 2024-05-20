ブライトンvsマンチェスター・U スタメン発表
[5.19 プレミアリーグ第38節](AMEXスタジアム)
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 15 ヤクブ・モデル
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 アダム・ララーナ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 42 オデル・オファイア
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 10 フリオ・エンシソ
FW 31 アンス・ファティ
FW 47 ベニシオ ベイカー=ボーティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 8 ブルーノ・フェルナンデス
FW 39 スコット・マクトミネイ
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 19 ラファエル・バラン
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 53 W. Kambwala
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 65 T. Collyer
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ラスムス・ホイルンド
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
※24:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 23 ジェイソン・スティール
DF 3 イゴール
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 15 ヤクブ・モデル
DF 19 バレンティン・バルコ
MF 9 ジョアン・ペドロ
MF 13 パスカル・グロス
MF 14 アダム・ララーナ
MF 20 カルロス・バレバ
MF 24 シモン・アディングラ
FW 18 ダニー・ウェルベック
GK 1 バルト ヴェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 42 オデル・オファイア
MF 11 ビリー・ギルモア
MF 40 ファクンド・ブオナノッテ
MF 44 キャメロン・プピオン
FW 10 フリオ・エンシソ
FW 31 アンス・ファティ
FW 47 ベニシオ ベイカー=ボーティ
監督
ロベルト・デ・ゼルビ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 24 アンドレ・オナナ
DF 6 リサンドロ・マルティネス
DF 18 カゼミーロ
DF 20 ディオゴ・ダロト
DF 29 アーロン・ワン・ビサカ
MF 4 ソフィアン・アムラバト
MF 16 アマド・ディアロ
MF 17 アレハンドロ・ガルナチョ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 8 ブルーノ・フェルナンデス
FW 39 スコット・マクトミネイ
控え
GK 1 アルタイ バユンドゥル
DF 19 ラファエル・バラン
DF 35 ジョニー・エバンス
DF 53 W. Kambwala
MF 14 クリスティアン・エリクセン
MF 65 T. Collyer
FW 10 マーカス・ラッシュフォード
FW 11 ラスムス・ホイルンド
FW 21 アントニー
監督
エリック・テン・ハフ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります