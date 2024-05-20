今日の歴史（５月２０日）
１９４９年：米国務省が在韓米軍の撤退計画を発表
１９５４年：第３代総選挙を実施
１９８０年：申鉉ファク（シン・ヒョンファク）内閣が大規模反政府騒乱に対する責任を取り総辞職
１９８０年：大法院（最高裁）が朴正煕（パク・チョンヒ）大統領殺害事件で中央情報部長だった金載圭（キム・ジェギュ）被告ら５人に死刑判決
２００３年：北朝鮮への秘密送金疑惑で李瑾栄（イ・グニョン）前金融監督委員長を緊急逮捕
２００４年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が「開かれたウリ党」に入党
２００７年：北朝鮮の貨物船が朝鮮半島分断後初めて釜山港に入港
２０１０年：民・軍合同調査団、韓国海軍哨戒艦「天安」が北朝鮮魚雷の攻撃を受け沈没したとの調査結果を発表
２０１８年：ＬＧグループの具本茂（ク・ボンム）会長が死去
１９５４年：第３代総選挙を実施
１９８０年：申鉉ファク（シン・ヒョンファク）内閣が大規模反政府騒乱に対する責任を取り総辞職
１９８０年：大法院（最高裁）が朴正煕（パク・チョンヒ）大統領殺害事件で中央情報部長だった金載圭（キム・ジェギュ）被告ら５人に死刑判決
２００３年：北朝鮮への秘密送金疑惑で李瑾栄（イ・グニョン）前金融監督委員長を緊急逮捕
２００４年：盧武鉉（ノ・ムヒョン）大統領が「開かれたウリ党」に入党
２００７年：北朝鮮の貨物船が朝鮮半島分断後初めて釜山港に入港
２０１０年：民・軍合同調査団、韓国海軍哨戒艦「天安」が北朝鮮魚雷の攻撃を受け沈没したとの調査結果を発表
２０１８年：ＬＧグループの具本茂（ク・ボンム）会長が死去