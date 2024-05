【ゴジラ(2023) SOFVICS ゴールドカラーver.】予約販売期間:5月20日17時~6月3日23時59分発送予定:8月末以降価格:1個14,000円

BANDAI SPIRITSは5月20日17時より、ソフビ「ゴジラ(2023) SOFVICS ゴールドカラーver.」の予約を「一番くじ倶楽部」にて開始する。予約受付期間は5月20日17時から6月3日23時59分まで。発送は8月末以降の予定で、価格は1個14,000円。

山崎貴監督と渡米した「ゴジラ(2023) SOFVICS ゴールドカラーver.」が登場する。ゴジラ造型の第一人者である酒井ゆうじ氏が原型、彩色を担当する「一番くじ ゴジラ(2023) SOFVICS」のゴールドカラーver.となっている。

本商品は受注販売となっており、予定数に達した時点で、注文の受付が終了する場合もある。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

※発売日は流通により前後する場合があります。