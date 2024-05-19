くろくも、4年ぶりライブツアー開催
女性歌い手・くろくもが、4年ぶりのワンマンライブツアー＜Kurokumo ONE-MAN LIVE TOUR 『JEWELRY』＞を開催することが決定した。
1月にLive2Dを発表、そして4月にYouTube登録者数30万人突破、2024年に入り常に話題を呼び注目度を高めているくろくも。今回のツアーは8月10日に梅田バナナホール、8月24日に渋谷WWW Xで開催される。チケットは、本日5月19日よりイープラスにて最速抽選先行がスタートしている。
＜Kurokumo ONE-MAN LIVE TOUR 『JEWELRY』＞
2024年8月10日(土)梅田バナナホール
2024年8月24日(土)渋谷WWW X
【時間】
1部：OPEN13:15 / START14:00
2部：OPEN17:15 / START18:00
【金額】
オールスタンディング\5,500(税込)
※1D別途 ※整理番号順 ※当日券500円増 ※未就学児入場不可
※申込枚数制限：各公演4枚まで
【受付リンク】
https://eplus.jp/krkm/
【1次抽選先行】
受付期間：5/19(日)21:00〜6/2(日)23:59
結果確認＆入金期間：6/5(水)13:00〜6/7(金)21:00
【2次抽選先行】
受付期間：6/8(土)20:00〜6/16(日)23:59
結果確認＆入金期間：6/19(水)13:00〜6/20(木)21:00
【一般発売】
6/22(土)12:00
【お問い合わせ】
Zen-A(ゼンエイ)TEL：03-3538-2300
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